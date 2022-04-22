Врач Кушутов рассказал, почему не стоит раздельно питаться для похудения

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Ближе к лету многие люди идут на радикальные меры для того, чтобы похудеть и приобрести идеальную фигуру.Раздельное питание подразумевает под собой идею о том, что одни продукты могут совершенно не сочетаться с другими. По словам Михаила Кушутова, с точки зрения системы пищеварения в данном принципе есть часть правды. Однако данная концепция в целом является псевдонаучной.Отмечается, что все сугубо индивидуально. Для человека в целом не свойственно концентрироваться на еде и одном продукте. Наиболее правильным решением будет рассматривать продукты питания и здоровый образ жизни в совокупности. Мысли о конкретных продуктах или их совместимости могут только привести к лишнему стрессу.Отмечается, что пищеварительная система человека приспособлена для употребления разных продуктов сразу. Поэтому не нужно выделять определенный день для определенного продукта.Сообщается, что учитывать некоторые особенности совместимости продуктов всё-таки желательно. По словам специалиста, не стоит употреблять углеводную и кислую пишу вместе. Лучше разделять белки и концентрированные углеводы. Стоит отказаться от употребления двух белковых продуктов в один прием. Также не рекомендуется сочетать жиры и углеводы, кислые фрукты с белками в один прием. Отмечается, что разделение пищи не лучший способ похудеть. Куда лучше просто снизить количество потребляемых калорий.