Как понять, что работа делает вас несчастным: психолог назвал 6 признаков

Если работа заставляет вас страдать, а уволиться никак не получится, не беда: вас спасут хобби, йога и «пятиминутки ненависти».Увы, далеко не все люди любят свою работу. Да и даже на самой любимой работе устаешь и временами мечтаешь об отпуске.Но одно дело — чувствовать себя немного уставшим после трудового дня, другое — быть несчастным из-за своей работы. Как отличить одно от другого? Как понять, что коллектив и начальство вредят ментальному здоровью? И что делать, если с токсичной работы никак нельзя уйти прямо сейчас? Об этом рассказал психолог Петр Галигабаров.Практикующий психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, сказкотерапевт, арт-терапевт.Ментальное здоровье — это про душевное и социальное благополучие. Когда мы можем радоваться жизни, видя ее смысл, реализуясь в профессиональной, творческой или других сферах, когда мы выстраиваем гармоничные отношения с окружающими людьми. Но случается, что наша работа не про ментальное здоровье.Стресс позволяет активизироваться и справиться с возникающими задачами, трудностями.Когда же он постоянен, вырабатывается гормон кортизол, адреналин, минимум гормонов счастья — это разрушает не только ментальное, но и физическое здоровье.Бесконечная многозадачность, подавление вашей инициативы, неопределенность последствий выполнения или невыполнения должностных обязанностей, пренебрежительное отношение вплоть до эмоционального насилия и другие факторы заставляют испытывать дистресс.С рабочего места его последствия переходят в другие сферы жизни: нет желания общаться с друзьями, кричите на близких, не до семьи, падает самооценка, уверенность в себе, туманится смысл жизни.Все чаще возникает ощущение энергетического истощения и негативного отношения к трудовой деятельности, цинизма к профессиональным обязанностям — это профессиональное выгорание. Даже когда-то любимая деятельность может приедаться — это нормально! Ровно так, нормально любить своих детей или собаку с кошкой, но уставать от них время от времени.Какие можно выделить признаки работы, не приносящей счастье и уносящей ментальное (а подчас и физическое) здоровье:Нагрузки больше, чем вы в состоянии вывезти, отчего совершается больше действий на автомате, размазывается фокус внимания на достижениях, они просто теряются в массе «срочный поручений со сроком — еще вчера»;Рутинная и скучная деятельность, при которой нет синтеза гормона дофамина: все одно и то же, изо дня в день, нового ничего, предвкушать нечего. Кстати, поэтому так важно подбирать работу с учетом своего темперамента: подходящее сангвинику разрушит меланхолика и так далее;Нет ощущения командной работы и своего вклада в нечто общее, что не помогает синтезу окситоцина, не дарит радости социализации;Нет контроля и понятной системы поощрений и наказаний за выполнение должностных обязанностей — это один из путей выработки выученной беспомощности. Либо любые инициативы отвергаются, обесцениваются, стопорятся;Повторимся про понятную коммуникацию между руководством и сотрудниками: когда специалист не понимает, чего и когда ожидать, то он испытывает напряжение. Потому так сложно работать в подчинении у того, кто не способен четко поставить задачу, принять конкретное решение, словно флюгер на ветру;Бессмысленная работа (главное, чтобы специалист был занят, но не важно, чем конкретно) для галочки обесценивает.Безусловно, большинство работает ради денег. Но дело жизни тогда в радость, когда включает: то, что человек любит и хочет делать; то, что человек умеет делать; то, что востребовано и необходимо людям; то, за что платят. Потеря в работе одной из четырех перечисленных граней превращает трудовую жизнь в стол без ножки или ножек.Что делать, если работу не сменить, а коллектив и начальство токсичные люди?Существуют общие рекомендации, которые подойдут нежелающим перегореть на работе (даже любимой) и сохранить здоровье:Работа с коучем или психологом по поводу мотивации, укрепления самооценки и уверенности в себе;Практики осознанности в стиле майндфулнесс, научающие в том числе фокусировать внимание на одной задаче, отказываться от многозадачности, снижающей качество трудового подвига;Физические упражнения (в том числе в перерывах между подходами к рабочему столу). Мягкие растяжки, например, в офисе и бег, тяжелая атлетика, йога, плаванье после;Краткие перерывы с отвлечением от компьютера, включающие пальминг (направленный на восстановление зрения метод с использованием ладоней);Общение с людьми, животными, природой. Даже в одиночестве пойти в кафе, посмотреть на окружающих — уже синтез окситоцина. Сюда же отнесем массаж и самомассаж;Хобби (не связанное с похожей на привычную работу деятельностью, приносящее радость);Соблюдение режима правильного питания, помогающего человеку восполнить энергию;Соблюдение режима сна и отдыха. Телевизор, гаджеты, книги не позволяют мозгу успокоиться, а нужно иногда погружаться в тишину.Теперь поговорим о более конкретных советах для тех, кто вынужден оставаться работать в тяжелом коллективе с разрущающими ментальное здоровье людьми.Меняйте мышление!Какие мысли заставляют вас вешать на коллег и начальника ярлык «токсичный»? Обнаружьте и выпишите их. Возможно, стоит проработать когнитивные ошибки и фильтры? Возможно, в голове много долженствования: он обязан быть умным, ей надлежит меня поддерживать, они не имеют права делать это… Меняя мышление реально изменить жизнь.Меняйте поведение!Все взаимосвязано: мысли, эмоции, поведение, реакции тела, ситуации вокруг вас. Удобнее работать над сменой действий (бездействий) — начните. Например, если обычно вы всегда задерживаетесь в офисе- попробуйте уйти вовремя.Относится с любопытством«Что сегодня он учудит? Что сделает и какие эмоции у него вызовет мой отчет? Какую правку он внесет в мой текст»? Не ждите он человека конкретных действий (бездействий), дабы не испытывать непереносимость фрустрации (несовпадения желаемого с действительным). Предвкушайте новое раскрытие его сущности. К нервирующим коллегам тоже проявляйте любопытство.Выстраивайте четкие границыВременные, физические, эмоциональные… Учитесь говорить «нет» тем коллегам, которым безопасно подобное сказать. Обозначьте свою позицию и гните свою линию постоянно.Учитесь манипулироватьЧто еще остается, когда вы на «строгом режимном предприятии»? Книг и курсов по недобровольному влиянию на окружающих достаточно много. Выберите подходящие техники и экспериментируйте — тоже развлечение: подчинится или нет человек, заметит или нет уловку?Ищите сообщниковВсегда есть те, кто тоже недоволен и хочет обрести компаньона в решении проблем, хочет любви и дружбы. Оглянитесь по сторонам.Записывайте свои успехиЗаведите блокнот и каждый вечер записывайте самые незначительные свои достижения, поступки в трудовом процессе. Приучайте мозг видеть успех.«Пятиминутка ненависти»Так одна из моих клиенток назвала ритуал, совершаемый ею и коллегой в офисе. Каждое утро они чихвостили ненавистных специалистов и руководителей. Само-собой, подобное единение жалоб вызывало на уровне биологии синтез окситоцина, эмоционально ощущение общности, поддержки, взаимопомощи.Если тягостно находиться на рабочем месте, то в вашей власти изменить ситуацию с выгодой и/или минимальными потерями для вас.