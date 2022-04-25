Названы 8 гигиенических привычек, которые угрожают здоровью

Все люди моют овощи после покупки. Однако некоторые продукты недостаточно просто промыть водой, ведь от этого они могут стать еще грязнее.Таким продуктом является цветная и белокочанная капуста. Цветная капуста всегда выглядит чисто, однако благодаря своей особой структуре, внутрь овоща легко попадают пестициды и мелкие насекомые. Это может произойти и с белокочанной капустой. Чтобы правильно ее помыть, сначала нужно аккуратно почистить ее поверхность зубной щеткой, затем разделить на мелкие кусочки и замочить в соленой воде на 15-20 минут. После этого капусту следует промыть проточной водой. Белокочанной капусту часть вблизи корня нужно отрезать максимально, чтобы листья можно было легко отделить и мыть нужно каждый лист отдельно.Свинину сложно отмыть, так как она содержит жир. Наиболее лучшим вариантом будет замочить мясо. Если вы готовите свинину с рисом, тогда следует при промывке риса оставить воду и замочить в ней мясо на 5 минут. Это поможет удалить с мяса всю глязь.Рыбу следует замачивать в холодной воде с двумя столовыми ложками уксуса. Через час необходимо удалить чешую и промыть рыбу чистой водой.Грибы необходимо замачивать на какое-то время. Затем необходимо помешивать их в одном направлении, чтобы пластинки под шляпкой раскрылись и оттуда вышла вся грязь.Чтобы промыть свиные кишки для начала нужно их промыть водой, затем ее слить. Затем их нужно присыпать небольшим количеством муки и снова промыть.Крабов нужно промыть сначала соленой водой. Затем их нужно замочить в слабосоленой воде и оставить на некоторое время, воду необходимо периодически менять. Затем нужно достать краба и оставить его на доске или в железной миске. Грязь из краба выходит в течение 2-3 часов.Также среди вредных привычек выделяют упаковывание продуктов в белую бумагу. Она выделяет вещества, которые загрязняют пищу. Нельзя протирать продукты туалетной бумагой, потому что в ней содержится большое количество бактерий. Также стоит отказаться от некачественной клеенки на столе. Не стоит накрывать еду сеткой. Стоит перестать вытирать полотенцем столовые приборы и фрукты. Нельзя обрабатывать посуду водкой. Если продукт начал портить его следует выбросить, а не пытаться срезать подгнившую часть. Также стоит после сна проветрить одеяло прежде, чем сложить его.