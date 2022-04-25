5 волшебных точек: усмиряем аппетит и ускоряем метаболизм

Стимуляция определенных точек на теле позволит избавиться от лишнего веса. Точечный массаж – это древнейшая технология, помогающая избавиться от многих заболеваний. Если вы хотите нормализовать работу конкретного органа, достаточно найти правильную точку и регулярно массировать ее.Организм человека представляет собой сложную систему, в которой компоненты не только взаимосвязаны, но и взаимозависимы. Этот факт наглядно демонстрирует эффект массажа определенных точек. Рад таких мест на теле "отвечает" за правильный метаболизм. Итак, разберемся, массаж каких именно точек поможет быстрее избавиться от лишних килограммов.Точечный массаж для похудения1. Точка на ушном хрящеОна находится на палец выше от козелка. Массаж этой зоны ускоряет обменные процессы, а значит, похудеть удается быстрее.Массаж следует выполнять большим пальцем с умеренным давлением дважды в день по три минуты каждый раз.После массажа должно быть ощущение прилива энергии и устранение усталости с плеч, рук и ног.2. Точка между верхней губой и кончиком носаСтимуляция этой зоны дважды в день по пять минут позволит избавиться от беспокойства и снизить голод. Особенно это упражнение помогает тем, кто явно переедает. Также стимулирование точки помогает избавиться от стресса, который часто приводит к эмоциональному перееданию.3. Точка под коленной чашечкойОтмеряйте от колена по центру голени 4 пальца вниз. Здесь находится нужная нам точка. Воздействие на данную зону улучшает процесс пищеварения и стимулирует восстановительные процессы в организме. Массаж следует выполнять дважды в сутки по пару минут усиленными круговыми движениями. Во время процедуры может ощущаться легкий дискомфорт или слабая боль, это нормально.4. Точка на внутренней стороне локтевого изгиба (ближе к внешнему краю)Стимуляция данной зоны способствует лучшему оттоку жидкости и нормализует работу кишечника. Массаж необходимо выполнять раз в день в течение одной минуты.5. Точка на внутренней поверхности лодыжки (на 5 см выше косточки)Стимуляцию следует выполнять средним пальцем в течение одной минуты раз в сутки, при этом дышать спокойно и глубоко.Если регулярно выполнять точечный массаж, это ускорит метаболизм и поспособствует быстрому снижению веса.