Что делать, если укусила змея: первая помощь

С наступлением тепла все чаще хочется выбираться на природу: в лес, на дачу, к реке или озеру. Но следует помнить, что в то же время выходят из спячки змеи. «Рамблер» рассказывает, как правильно оказать первую помощь при укусе змеи.Россия – северная страна, а это значит, что здесь живет не так много змей, как в более жарких странах, а те, что есть, не так ядовиты. Тем не менее расслабляться не стоит, так как шансы встретить змею на лесной поляне или даже на собственной грядке не так уж и малы, как хотелось бы. Конечно же, идеальный способ избежать встречи со змеями – не ходить в те места, где они живут. Но этот путь не для всех.Всегда готовЕсли вы собираетесь в лес за грибами, стоит подготовиться. Что надевают люди с опытом:Резиновые сапоги до коленаШирокие брюки из плотной тканиОдежда с длинным рукавомЧаще всего змея кусает за конечности, когда человек случайно наступает на нее или тянется к ней руками, когда, например, хочет срезать гриб, и ничего не видит кроме него. Важно, всегда сохранять бдительность, вы должны быть готовы к встрече со змеей в любой момент. Резиновые сапоги спасут ноги от укуса, так как змея или не сможет прокусить сапог или прокусит его, но не заденет ногу. Широкие брюки и широкие рукава также помогут защитить руки и ноги.Правильно выбирайте время. Не ходите в места, где могут быть змеи вечером, они хищники, и в это время выходят на охоту. Днем же змеи предпочитают отдыхать, греясь на солнце.Если вы заметили змею, остановитесь и дайте время ей уйти. Змеи, по крайней мере те, которые распространены на территории России, никогда не нападают первыми, они делают это только с целью самозащиты. Поэтому не совершайте резких телодвижений, а если заметили змею, позвольте ей уползти, она боится еще сильнее, чем вы. Не выставляйте руки вперед, не поворачивайтесь к змее спиной и не бегите, вы рискуете наступить на другую змею. Если змея приняла угрожающую позу и начала шипеть, медленно отступите назад. И возможно вам удастся избежать нападения.Что делать, если укусила змеяЕсли вы не смогли вовремя заметить змею, и она вас все-таки укусила. Сделать нужно следующее:Обеспечить покой и неподвижность, чтобы не ускорять распространения яда по организму.Пить много жидкости, это способствует выведению токсина.Приложить холод к месту укуса. На этот случай не забудьте взять с собой пакетик с сухим льдом.Немедленно вызвать скорую помощь или того, кто поможет вас доставить в ближайшую больницу или травмпункт.Важно: не гуляйте в одиночку. При укусе змеи время очень дорого, чем быстрее вам помогут, тем больше шансов на быстрое выздоровление и восстановление. Если вы окажетесь одни, то не сможете сами себе оказать правильную помощь, как минимум, вам придется двигаться, а это только ухудшит состояние.В больнице вам введут сыворотку, которая поможет справиться с последствиями интоксикации. Своевременное выполнение этого мероприятия неотложной помощи помогает предотвратить летальный исход.Что нельзя делать при укусе змеиБежать сломя голову. При движении учащается сердцебиение и ускоряется кровоток, в этом случае яд будет быстрее распространяться по организму.Отсасывать яд. На самом деле при попытке отсосать яд можно травмировать ткани вокруг раны и также ускорить распространение яда.Накладывать жгут. Это может привести к некрозу окружающих рану тканей.Прижигать или вырезать ножом место укуса. Таким образом вы можете вызвать заражение тканей.Какие ядовитые змеи живут в РоссииГюрза. Достигает полутора-двух метров в длину и считается одной из самых ядовитых в мире. Живет в Дагестане и других кавказских республиках. Ее яд разрушает эритроциты и может привести к смерти, если не оказать помощь вовремя.Щитомордник. Распространен в южных областях страны, нападает только для защиты, его укус не смертелен, но очень неприятен. У щитомордника характерно вирирует кончик хвоста, когда он готовится к атаке.Гадюки. Всего их несколько видов, но самыми распространенными считаются обыкновенная (от красно-бурого до серого цвета с зизгзагообразной полоской вдоль хребта), степная (серо-бурого цвета, с темной полоской на хребте и нечеткими пятнами по бокам) и кавказская (краснокирпичного и ярко-оранжевого цвета).Большинство людей выживают после укуса гадюки, важно, как можно скорее оказать помощь. Наибольшему риску подвергаются люди с аллергией, хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.Тигровый уж. Сам по себе он не ядовит, но, если в его рацион входят ядовитые лягушке, может быть опасен из-за остатков яда на зубах. Живет на Дальнем Востоке.