Диетолог назвала "издевательством" методы детокса

Эндокринолог и диетолог Альбина Комиссарова раскрыла опасность детоксов и разгрузочных дней для здоровья.Медик отметила, что большинство методов детокса бессмысленны, так как организм сам имеет свойство очищаться. Например, почки фильтруют кровь, а печень выводит токсины.В некоторых случаях детокс может быть опасен для организма. ОСобенно для людей с хроническими заболеваниями."Тюбаж — метод очищения печени путем стимуляции процесса желчевыделения — может спровоцировать желчную колику. Такой способ детокса особо опасен, если есть камни в желчном пузыре"Врач посоветовала не использовать очистительные клизмы и мочегонные сборы. Эти методы могут привести к проблемам со здоровьем."Это просто издевательство над своим здоровьем. Неоправданный прием токсичных препаратов, бесконечные промывания кишечника могут не только нарушить микрофлору и иммунную защиту организма, но и привести к стойким нарушениям моторики кишечника. Мочегонные фитосборы — дополнительный удар по почкам, приводящий к снижению почечной функции. При мочекаменной болезни такое очищение спровоцирует приступ почечной колики"Она также посоветовала избегать разгрузочных дней для похудения. По словам Комиссаровой, они оправданы только в случае лечения после отравления или в качестве восстановления после операции. Если метод разгрузочных дней применяется для похудения, то это может грозить появлением РПП.