5 правил здорового питания

Врач-эндокринолог Марина Берковская перечислила 5 основных правил здорового питания, которые помогут решить многие проблемы со здоровьем.Первое, в чем нуждается наш кишечник — это режим. Не подстраивайтесь под кого-то, выработайте свой режим приема пищи и постоянно его придерживаетесь. Кому-то комфортны 2-3 приема пищи в день, а кому-то необходимы дополнительные перекусы.«Старайтесь питаться в одно и то же время и примерно одинаковое число раз. Соблюдение режима дисциплинирует, предохраняет от переедания, обеспечивает бесперебойную работу вашего ЖКТ», — говорит доктор.Второе важное правило — заранее планируйте свой рацион. Продумайте, где, когда и что вы будете есть. Это поможет избежать случайных перекусов фаст-фудом и продолжительных промежутков между приемами пищи.Третье — убирайте случайные приемы пищи. Не ешьте то, что вы изначально не включали в свой дневной рацион. Если неожиданно возникло свободное время, лучше используйте его для пешей прогулки, а не для случайного перекуса (чай с печеньем — это тоже перекус).Четвертое — определите индивидуально для себя свой размер порции для конкретных продуктов и блюд. К примеру, вы знаете, что ваша норма — это одна котлета или одно яблоко, а не два или три.Можете даже завести специальные тарелки, которые помогут контролировать размер порции. Для приготовления еды выбирайте наиболее полезные способы: тушение, отваривание, запекание.Пятое — используйте здоровые источники получения нутриентов (жиров, белков, углеводов, витаминов и минералов). Ешьте, как можно больше свежих овощей и фруктов, отдавайте предпочтение нежирным сортам мяса, обязательно включайте в рацион рыбу и кисломолочные продукты.