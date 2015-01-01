Не любите пить воду — ешьте! Названы 15 продуктов, которые спасут от обезвоживания

О соблюдении правильного питьевого режима знают все, кто хочет сбросить вес. Но что делать, если воду пить совсем не хочется? Попробуйте добавить в рацион продукты, которые способны избавить от обезвоживания.Вода помогает контролировать вес, поскольку поддерживает чувство сытости. Она выводит токсины из организма, необходима для правильной работы почек и даже мозга. Считается, что в день человек должен употреблять 30 мл жидкости на килограмм нормального веса. То есть девушке в 50 кг веса нужно 1,5 литра воды в день, а мужчине под 80 кг — почти 2,5 литра.Врачи и диетологи признают — не весь объем выпиваемой жидкости должен приходиться только на чистую воду, достаточно 50%. Заменой могут быть и суп, и кофе, и чай (без сахара), в том числе зеленый, и даже некоторые продукты. В каких воды содержание воды больше, чем в других?ОгурецВ этом овоще содержится около 95% воды. Кроме того, огурцы богаты калием, который может помочь предотвратить инсульт и содержат флавоноид физетин для здоровья мозга.Диетологи советуют перекусывать огурцами, добавлять их в салат или сочетать с другими овощамиКабачокЭтот овощ с содержанием воды в 95% занимает одно из первых мест в списке богатых жидкостью продуктов.В сезон кабачки разнообразят ваш рацион и даже могут стать полезным гарниром — например, лапша из цуккини — отличный ужин вместо привычных спагетти.АрбузПоэтому он и так хорош в жаркий день — арбуз на 92% наполнен водой и поэтому отлично восполняет недостаток жидкости.В арбузе есть и питательные вещества — антиоксиданты, ликопин, витамины А, В6 и С. Арбуз может стать основой охлаждающего напитка или «ароматизатором» для воды, если в чистом виде вам пить ее уже надоело.Только помните, что слишком много арбуза — тоже вредно из-за содержания в нем сахарозы.Стебель сельдереяОн на 95% состоит из воды. Исследование Университета Иллинойса показало, что флавоноид лютеолин, который содержится в сельдерее, может остановить рост раковых клеток, особенно в поджелудочной железе.Другое исследование Университета Миссури показало, что природный антиоксидант апигенин из сельдерея также может остановить размножение и распространение клеток опухоли молочной железы.МорковьЭтот полезный овощ на 90% процентов состоит из воды и содержит большое количество клетчатки, а также полезен для зрения. Добавьте морковь в свой рацион — достаточно нарезать корнеплод на дольки и оставить на видном месте или взять с собой как перекус. Как вариант, морковь можно есть с хумусом или гуакамоле.РедисОн на 95% состоит из воды, а еще способен охлаждать в жару. Пряный вкус редиски способен уменьшать избыточное тепло в организме.А еще редиска — источник витамина С, фосфора и цинка, ключевых минералов и антиоксидантов, которые защищают клетки и питают ткани.КивиВот уж точно недооцененный фрукт, который, в целом, довольно доступен. В киви больше витамина С, чем в апельсине, а еще в нем есть калий — почти как в среднем банане, и содержится 85% воды. У него также низкий гликемический индекс, что позволяет включать киви в рацион даже худеющим и пациентам с диабетом.ПерсикиВ этом фрукте воды — 88%. А еще персик может предотвратить заболевания, связанные с ожирением, включая диабет и сердечно-сосудистые заболевания.БрокколиЭтот овощ достоин главной короны — за его безусловную пользу для здоровья. Этот зеленый кочанчик — настоящая питательная электростанция, которая еще и защищает от страшных заболеваний. И мало кто в курсе — в брокколи целых 91% воды.ПомидорыПомидоры содержат почти 95% воды, что делает их одним из самых богатых жидкостью некрахмалистых овощей. Также помидоры — источник ликопина, антиоксиданта, который может помочь снизить риск развития хронических заболеваний и замедлить процесс старения.Но! Речь по свежие помидоры. Продукты на томатной основе — пасты и кетчупы — уже не полезны, в них содержится много сахара.Салат АйсбергЭто не самый полезный вид салатной зелени, но в нем больше, чем в других воды — 96%. Он также содержит мало калорий и отличный источник клетчатки и витаминов А и С. Отлично добавлять салат айсберг куда получится — заворачивайте в него сыр и ешьте с соусами, делайте полезные бутерброды без хлеба.Цветная капустаСверхспособность цветной капусты в том, что она впитывает все вкусы, которые вы с ней сочетаете. Капустой можно загущать суп, добавлять ее в салаты и овощные гарниры — она не будет громко заявлять о себе, поскольку не имеет ярко выраженного запаха и вкуса, но останется такой же питательной и полезной.В цветной капусте — 92% воды и высокое содержание клетчатки — 3,5 грамма в одной чашке.ГрейпфрутОн низкокалорийный, но богат на питательные вещества, витамины А и С. Воды в грейпфруте — больше 90%. Отлично есть этот фрукт на завтрак вместе с порцией творога или несладкого йогурта. Это позволит надолго сохранить чувство насыщения и не почувствовать голод.АнанасВ этом фрукте воды чуть поменьше, чем в рекордсменах — огурце и арбузе, но тоже немало — 86%.Ананас известен высоким содержанием витамина С и В, магния, калия и марганца. Он также содержит бромелайн, фермент с противовоспалительными свойствами.Отлично есть ананас в сыром виде, неплохой вариант — пробить кусочки фрукта в блендере вместе со льдом. Получится освежающий и наполняющий влагой летний напиток.ЯблокиОни состоят более чем на 85% из воды, но известны как отличный источник клетчатки. Тем не менее, хорошо знать, что одно яблоко в день отлично защищает вас от обезвоживания. А еще в яблоках содержится кверцетин. Это вещество способствует улучшению памяти.