Непреодолимая тяга к трем видам пищи может быть косвенным симптомом деменции

От нейродегенеративных заболеваний страдает большое количество людей по всему миру. Особенно остро этот вопрос стоит в развитых странах, где за счет квалифицированной медицины существенно увеличивается срок жизни людей. Поэтому медики постоянно ведут исследования, чтобы прибавлялись не только годы жизни, но и сохранялось их качество.Благотворительная организация Alzheimer’s UK, работающая в Великобритании занимается просвещением людей в вопросах заболеваний мозга. В том числе и деменции височно-лобных областей мозга. По словам представителей общества, на нее могут указывать не только медицинские симптомы, но и неявные признаки.«Люди с такой формой деменции часто испытывают непреодолимое желание есть сладкую, жирную и богатую быстрыми углеводами пищу», – рассказал один из экспертов организации.Кроме этого, собранные данные показывают, что пациенты, страдающие от височно-лобной деменции, часто ведут себя за столом крайне неопрятно, и не знают меры в употреблении еды, алкоголя и сигарет. Поэтому стоит отслеживать такие признаки в поведении близких людей, особенно если они преклонного возраста и находятся в группе риска по подобным заболеваниям.Ученые постоянно работают над созданием новых лекарственных средств, и есть надежда, что в ближайшие десятилетия человечество сможет навсегда расстаться с заболеваниями мозга.