Врач-диетолог Ковальков рассказал, как есть сезонные ягоды, чтобы не навредить фигуре

Летняя пора знаменует не только пляжный сезон, но и период, когда россияне на даче выращивают сезонные ягоды. Черешня, клубника, вишня и другие ягоды хоть полезны и питательны, восполняют витаминами, но их переизбыток может навредить организму и фигуре, считает диетолог Алексей Ковальков. Как сообщает издание iReactor, для ягод также справедлив закон оптимального суточного потребления.Одним из главных препятствий на пути к бесконтрольному поеданию сезонных ягод стоит их состав. Во-первых, ягоды содержат фруктозу, что является вариацией обычного сахара. Во-вторых, в них содержится толика углевода. Избыток тех и других приводит к набору лишнего веса, заявил Ковальков.Врач советует обратить внимание на содержание углеводов в каждом лакомстве. По его словам, каждый час можно получать не более 10 граммов этого элемента. Для сравнения, в ста граммах вишни и черешни содержится порядка 10.5 граммов углеводов, клубника в том же объеме носит 7.7 граммов элемента.В завершении Ковальков рассказал о суточной норме потребления углеводов. По его словам, неважно из каких ягод вы будете получать этот элемент, главное, чтобы общее количество не превышало 60 граммов."Общее количество углеводов в сутки, получаемых из ягод, не должно превышать 60 граммов чистых углеводов. Не 60 граммов ягод, а 60 граммов углеводов, которые содержавшихся в тех или иных ягодах. Плоды существенно отличаются по количеству углеводов", — резюмировал врач.