Врач-диетолог Ковальков рассказал, как есть сезонные ягоды, чтобы не навредить фигуре
Одним из главных препятствий на пути к бесконтрольному поеданию сезонных ягод стоит их состав. Во-первых, ягоды содержат фруктозу, что является вариацией обычного сахара. Во-вторых, в них содержится толика углевода. Избыток тех и других приводит к набору лишнего веса, заявил Ковальков.
Врач советует обратить внимание на содержание углеводов в каждом лакомстве. По его словам, каждый час можно получать не более 10 граммов этого элемента. Для сравнения, в ста граммах вишни и черешни содержится порядка 10.5 граммов углеводов, клубника в том же объеме носит 7.7 граммов элемента.
В завершении Ковальков рассказал о суточной норме потребления углеводов. По его словам, неважно из каких ягод вы будете получать этот элемент, главное, чтобы общее количество не превышало 60 граммов.
"Общее количество углеводов в сутки, получаемых из ягод, не должно превышать 60 граммов чистых углеводов. Не 60 граммов ягод, а 60 граммов углеводов, которые содержавшихся в тех или иных ягодах. Плоды существенно отличаются по количеству углеводов", — резюмировал врач.
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