Как с помощью привычки «заедать стресс» можно улучшить здоровье

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, как людям, которые находятся в состоянии стресса, неразделённой любви, испытывающим чувство нереализованности, может помочь привычка «заедать стресс».Еда — первое средство, влияющее на центры удовольствия, благодаря чему человек начинает испытывать приятные, позитивные эмоции. Но есть нужно такие продукты, которые являются источником магния и витаминов группы В.Магнием богаты семечки, орехи и зелёные овощи. Также на пользу пойдут биодобавки, в которых комбинируются магний и витамины группы В. От них двойная польза: улучшится психическое самочувствие и сохранится фигура.Соломатина посоветовала людям со склонностью к подобным состояниям дважды в год пропивать курс магния, усиленного витаминами группы В.