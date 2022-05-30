Врач-диетолог Гинзбург назвал наиболее полезные варианты завтрака
Михаил Гинзбург рассказал в интервью, какие продукты являются ингредиентами здорового и полезного завтрака
Творог.
Хлопья или мюсли без сахара.
Кофе.
Кисломолочные продукты.
Грубый хлеб.
По словам врача-диетолога наиболее полезные варианты завтрака – это разные возможные сочетания названных продуктов.
«К примеру, берете творог и ряженку, смешиваете, добавляете хлопья, опять смешиваете, берете в другую руку кофе, добавляете молоко», - предложил свой вариант доктор Гинзбург.
Любителям бутербродов диетолог рекомендует осваивать здоровые виды этого блюда.
«Можно сделать такой бутерброд: взять грубый хлеб, лист салата, пару помидоров колечками, куриную грудку», - уточнил медик.
Бутербродов с сыром на завтрак врач советует не есть, поскольку практически любой сыр содержит много насыщенных жиров и соли.
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