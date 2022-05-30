Врач-диетолог Гинзбург назвал наиболее полезные варианты завтрака

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург посоветовал есть на завтрак «грубый» хлеб и кисломолочные продукты.Михаил Гинзбург рассказал в интервью, какие продукты являются ингредиентами здорового и полезного завтракаТворог.Хлопья или мюсли без сахара.Кофе.Кисломолочные продукты.Грубый хлеб.По словам врача-диетолога наиболее полезные варианты завтрака – это разные возможные сочетания названных продуктов.«К примеру, берете творог и ряженку, смешиваете, добавляете хлопья, опять смешиваете, берете в другую руку кофе, добавляете молоко», - предложил свой вариант доктор Гинзбург.Любителям бутербродов диетолог рекомендует осваивать здоровые виды этого блюда.«Можно сделать такой бутерброд: взять грубый хлеб, лист салата, пару помидоров колечками, куриную грудку», - уточнил медик.Бутербродов с сыром на завтрак врач советует не есть, поскольку практически любой сыр содержит много насыщенных жиров и соли.