Из-за дефицита витамина В12 возникает хроническая усталость
Турецкий медик из Университета Мустафы Кемаля, Камуран Кайя, профессионально занимается вопросами охраны здоровья. Он рассказал, как сильно организм человека нуждается в витамине В12.
«Это один из главных строительных блоков человеческого здоровья. Он отвечает за правильную работу нервной системы», – рассказал эксперт.
Также, именно витамин В12 участвует в создании эритроцитов костным мозгом. И если этого элемента не хватает в питании, последствия могут быть очень серьезными. Возможно возникновение анемии, а, следовательно, постоянное чувство слабости и усталости. Кроме того, могут развиваться различные нервные заболевания, в том числе, нарушения работы головного мозга. Это проявляется рассеянностью и ослабеванием памяти, нарушается способность воспринимать информацию.
Специалист призвал употреблять достаточное количество содержащей витамин В12 пищи. К ней относятся: постное мясо, куриные и перепелиные яйца, рыба, а также разнообразные молочные продукты.
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