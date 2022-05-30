Названы доступные способы для снятия чрезмерного стресса и его последствий

Стресс преследует человека на протяжении всей жизни. Если в древнейшие времена механизмы, заставляющие нервничать, были нужны для спасения жизни, то современному человеку эта особенность зачастую лишь мешает. Но тело работает по своим законам, и выбросы адреналина и кортизола происходят так же, как у наших древних предков.Выброс гормонов стресса вызывает изменения в самочувствии человека, нервная система заставляет все органы сбиваться с нормального ритма. Очень часто стресс сопровождается головной болью, неприятными резями в желудке, расстройством кишечника. Чтобы избавиться от этого доступными методами, можно выбрать один из способов.«Физические упражнения – прекрасный способ снять лишнюю эмоциональную напряженность и снизить уровень кортизола в организме», – рассказывает профессор Кэри Купер из Университета Ланкастера. По словам эксперта, это один из способов борьбы со стрессом.«Обсуждения с близкими и друзьями также помогает решить проблему», – добавляет эксперт. Это второй способ справиться с неприятностями и помочь нервам успокоится.Кроме этого – помогают объятия с близким человеком, как бы это наивно не звучало. Медики рассказывают, что при этом вырабатывается гормон привязанности окситоцин, а он является антагонистом гормонов стресса и нейтрализует их действие.Если нет возможности применить один из этих способов, то надо попробовать сделать дыхательные упражнения. В интернете можно найти множество видеоуроков по этой тематике.