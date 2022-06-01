Эффективность физических упражнений зависит от времени суток и пола человека

Такой результат показало исследование, проведенное американскими физиологами. В нем принимали участие добровольцы, активно занимающиеся спортом. Их было 56 человек, женщин и мужчин примерно поровну.Профессиональные тренеры работали с ними на протяжении трех месяцев. При этом спортсмены выполняли разные упражнения и питались определенным образом. Программа была составлена так, что некоторым участникам надо было заниматься утром, а остальным – вечером.Часть членов группы не выдержала строгий режим, люди отказались от участия в исследовании. Остальные по истечении 12 недель были подвергнуты повторному тщательному обследованию. Первое было перед началом испытаний.Физиологи сообщают, что положительные результаты получили все, общее состояние улучшилось и характеристики организма тоже. Прибавилась мышечная масса и уменьшился процент жира. Но с определенными нюансами.«У женщин утренние упражнения уменьшают количество жира на животе и помогают стабилизировать кровяное давление», – рассказал один из организаторов исследования Пол Джей Арсьеро.По словам медика, у мужчин ситуация обстоит наоборот – именно вечерние нагрузки дают больше видимого эффекта. Эту информацию физиологи рекомендуют учитывать при составлении графика тренировок.