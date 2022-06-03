Молодеет за счет токсинов: ученые выяснили, какой орган у человека никогда не стареет

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Способность к постоянной регенерации имеют клетки печени. И ее возраст, вне зависимости от того, кому она принадлежит, не старше 3 лет.Вечно юный возраст печени определили ученые из Технического университета Дрездена. Они хотели узнать, сохраняет ли этот орган с годами способность к регенерации. Исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Cell System, подтвердило: старение ни на что не влияет.В нем принимали участие не только биологи и клиницисты, но и физики, и математики. Они исследовали органы людей, умерших в возрасте от 20 до 84 лет. И во всех случаях клетки печени оказались примерно одного возраста — не старше трех лет.Напомним, печень — главный помощник человека по борьбе с токсинами, с ее помощью организм очищается от них. Для самой железы это не проходит бесследно: под действием ядовитых веществ ее клетки повреждаются и… вновь восстанавливаются, благодаря уникальным свойствам регенерации. То есть, благодаря фильтрации токсинов печень остается вечно молодой.«Вне зависимости от вашего возраста, возраст вашей печени в среднем составляет чуть менее трех лет, — объясняет ведущий автор исследования Олаф Бергманн. — Процесс ее постоянного обновления сохраняется даже у пожилых людей».При этом ученые отметили: не все клетки печени одного возраста. Некоторые из них регенерируются только через 10 лет, и с годами таких клеток становится все больше.«ДНК в них больше, чем в типичных: от 4 до 8 наборов, — объясняют ученые. — Возможно, это такой механизм защиты от накопления вредных мутаций, фактор устойчивости, чтобы справляться с клеточным стрессом».Теперь ученые планируют выяснить: есть ли у человека другие органы, где клетки обновляются с такой же скоростью. Они надеются, что благодаря их открытию появятся новые способы лечения различных заболеваний.Кстати, в норме гепатоциты, то есть клетки печени обновляются каждые 150-500 дней. И за 3-4 месяца печень может самостоятельно восстановиться полностью, даже если от нее останется лишь 30%. Трансплантологи давно используют это свойство в работе, разделяя один орган между несколькими пациентами.