Молодеет за счет токсинов: ученые выяснили, какой орган у человека никогда не стареет
Вечно юный возраст печени определили ученые из Технического университета Дрездена. Они хотели узнать, сохраняет ли этот орган с годами способность к регенерации. Исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Cell System, подтвердило: старение ни на что не влияет.
В нем принимали участие не только биологи и клиницисты, но и физики, и математики. Они исследовали органы людей, умерших в возрасте от 20 до 84 лет. И во всех случаях клетки печени оказались примерно одного возраста — не старше трех лет.
Напомним, печень — главный помощник человека по борьбе с токсинами, с ее помощью организм очищается от них. Для самой железы это не проходит бесследно: под действием ядовитых веществ ее клетки повреждаются и… вновь восстанавливаются, благодаря уникальным свойствам регенерации. То есть, благодаря фильтрации токсинов печень остается вечно молодой.
«Вне зависимости от вашего возраста, возраст вашей печени в среднем составляет чуть менее трех лет, — объясняет ведущий автор исследования Олаф Бергманн. — Процесс ее постоянного обновления сохраняется даже у пожилых людей».
При этом ученые отметили: не все клетки печени одного возраста. Некоторые из них регенерируются только через 10 лет, и с годами таких клеток становится все больше.
«ДНК в них больше, чем в типичных: от 4 до 8 наборов, — объясняют ученые. — Возможно, это такой механизм защиты от накопления вредных мутаций, фактор устойчивости, чтобы справляться с клеточным стрессом».
Теперь ученые планируют выяснить: есть ли у человека другие органы, где клетки обновляются с такой же скоростью. Они надеются, что благодаря их открытию появятся новые способы лечения различных заболеваний.
Кстати, в норме гепатоциты, то есть клетки печени обновляются каждые 150-500 дней. И за 3-4 месяца печень может самостоятельно восстановиться полностью, даже если от нее останется лишь 30%. Трансплантологи давно используют это свойство в работе, разделяя один орган между несколькими пациентами.
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