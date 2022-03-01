Спортивная ходьба: как понять, какого ритма придерживаться?

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Эндокринолог Ольга Павлова объяснила, как правильно подобрать для себя ритм спортивной ходьбы.Речь в данном случае пойдет не просто о прогулке, а о спортивной ритмичной ходьбе, которую можно считать полноценным видом спорта.«Считаю ходьбу самым лучшим видом физкультуры. Ходьба помогает не только худеть, но и поддерживать в форме сердечно-сосудистую систему», — говорит эксперт.Даже 15-минутной прогулки в день в энергичном ритме достаточно. Энергичной считается прогулка со скоростью примерно 5 км/час.Однако такой ритм подойдет, конечно, не всем, поскольку выносливость и исходное состояние здоровья у всех разное.Поэтому существует шкала нагрузок. При легкой ходьбе вы идете свободно, дыхание не сбивается, можно даже говорить на ходу.При умеренном ритме говорить уже сложно, дыхание становится более тяжелым. Начинается потоотделение.При умеренно сильной скорости дышать ровно становится тяжелее. При сильной и очень сильной разговаривать на ходу уже не получится, дыхание сбивается.Последние три ритма — для опытных. Новичкам следует придерживаться умеренного ритма.Если у вас нет времени для целенаправленной спортивной ходьбы, старайтесь ходить пешком как можно больше по бытовым делам — за день можно «намотать» приличное количество шагов: по торговому центру, по дороге на работу, подъем пешком по лестнице, даже просто по дому или по офису.