Диетолог назвала лучшее средство для утоления жажды

Утолять жажду лучше всего обычной столовой водой с умеренной степенью присутствия минералов, рассказала News.ru диетолог Елена Соломатина."От сахара человек захочет пить больше. В то же время он и не напьется, потом может нанести вред здоровью. Сладкие газированные напитки не лучший выбор для жары", – отметила эксперт.Она также призвала не употреблять много сладких газированных напитков, поскольку они вызывают раздражение слизистой желудочно-кишечного тракта и быстрое всасывание сахара. Ранее Соломатина рассказала, что регулярное употребление магазинного кваса способно привести к диабету и преждевременному старению.Специалист предупредила, что в покупном напитке содержится большое количество сахара, что может нанести серьезный вред организму. Врач добавила, что в хорошо побродившем квасе присутствует небольшой процент алкоголя, поэтому такой напиток нежелательно употреблять людям с заболеваниями нервной системы.