Головная боль, ломота в шее и еще 7 признаков, что вы скрипите зубами во сне
Те люди, которые скрипят зубами во время сна, приносят массу неудобств окружающим, издавая крайне неприятные для слуха звуки. Но не меньший вред они приносят и самим себе, если это состояние становится хроническим. Если скрежет зубами вы слышите у ребенка, который переутомился за день или недавно сдавал экзамены — это допустимо, но если звуки из спальни повторяются с завидной регулярностью — нужно искать причины.
Почему возникает скрип зубами у детей или взрослых, в чем причина этого состояния, могут ли это быть признаки того, что человек заражен глистами? На все эти вопрос «Доктор Питер» попросил ответить Ольгу Гресь врача-стоматолога, ортодонта клиники Евромед-Кидс.
Если скрип постоянный
Когда вы сами или ваш ребенок скрипит зубами с завидной регулярностью, практически каждую ночь, нужно разбираться в причинах, определяться с тактикой, что делать для устранения скрипов и к кому обращаться. Говоря научным языком скрип, скрежет зубами — это бруксизм. Подобное состояние относится к патологиям.
Бруксизм может быть и у взрослых, и у детей. Самая частая причина бруксизма, вопреки расхожему мнению, — стресс, а не паразиты. Причем не только психический, эмоциональный, но и физический — переутомление, болезни, проблемы с пищеварением, дыханием, сердцем или сосудами.
Конечно, в редких случаях, при глистных инвазиях, если возникает зуд в промежности и проблемы с пищеварением, стулом, боли в животе, мы может скрипеть зубами и при наличии глистов. Но не всегда глистные инвазии протекают с бруксизмом. Скорее наоборот.
Кто чаще всего скрипит зубами
Если говорить о детях, то обычно бруксизму подвержены дети младшего, дошкольного и школьного возраста. Причем чаще это малыши возбудимые, с нестабильной психикой. Они наиболее подвержены возникновению бруксизма при различных индивидуальных сочетаниях факторов, тревожных для ребенка. Это часто травмирующие психологические факторы в коллективе или внутри семьи. Таковыми могут быть:
начало посещения детского сада или поступление в первый класс;
конфликты в детском коллективе, если малыша обижают, задевают;
тревога ребенка в силу личностных особенностей (мнительный, робкий, беспокойный малыш);
семейные конфликты — развод родителей, частые ссоры;
появление нового члена семьи — брат или сестра;
смена места жительства или учебного заведения.
Это влияющие причины помимо общесоматических заболеваний и патологий нервной системы.
Бруксизм опасен — пострадают зубы
В связи с различными травмирующими факторами накапливается уровень тревоги ребенка, возникает спазм жевательных мышц. Визуально мы можем увидеть тревожные проявления в виде вспышек злости со сжатием челюстей, топаньем ногами, трясущимися руками.
Во сне этот процесс мы не можем контролировать, бруксизм прогрессирует. Он может быть опасным в детском и во взрослом возрасте, поскольку проявляется патологической стираемостью зубов.
У детей проблему можно предотвратить, устранив фактор стресса походом к психологу, неврологу и расслабляющими процедурами. Ребенку нужны нормальный режим дня, прогулки на свежем воздухе, коррекция питания (детям бруксизмом нельзя давать жевательные резинки и жевательные конфеты). Полезны массажи, горячие ванны, спокойные игры перед сном, употребление твердой и здоровой пищи, особенно овощей и фруктов.
Проверяйте и исправляйте прикус
Стресс — не единственный фактор, провоцирующий бруксизм. Также одной из причин может быть неправильный прикус у ребенка, который в детском возрасте поддается ортодонтической коррекции. При обнаружении у малыша ночного скрипа зубами необходимо обратиться к врачу-ортодонту, который подскажет — есть ли проблемы с прикусом и как решить эту проблему.
Возможные проявления у взрослых
Проще всего узнать о том, скрипите ли вы зубами, уточнив это у партнера по кровати. Но если вам не у кого спросить о проблеме, можно косвенно подтвердить этот факт, если определяются все или несолько симптомов бруксизма:
вы ощущаете боль или дискомфорт в области жевательных мышц;
есть неприятные ощущения в области височно-нижнечелюстного сустава;
по утрам ощущается головная боль;
есть звон, шум в ушах, болезненность;
формируется боль и дискомфорт в носовых пазухах;
периодически проявляется боль в области шеи, плеч и спины;
возникают головокружения, ощущения покалывания в голове;
разрушается эмаль зубов, формируются трещины, переломы, сколы коронок, зубы расшатаны;
часто бывает сонливость днем.
Конечно, все эти проявления не обязательно признаки бруксизма, но посетить врача-стоматолога будет полезно. Скорее всего, понадобится еще и невролог и психотерапевт, чтобы справиться с влиянием стресса, нормализовать эмоциональный фон, убрать перегрузку нервной системы.
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