Головная боль, ломота в шее и еще 7 признаков, что вы скрипите зубами во сне

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Скрип зубами. Как часто мы слышим ночью этот неприятный звук от наших детей или супругов? Этот мерзкий звук способен пробудить даже из глубокого сна. Нередко старшее поколение считает, что проблема ночного скрежета зубами — это глисты.Те люди, которые скрипят зубами во время сна, приносят массу неудобств окружающим, издавая крайне неприятные для слуха звуки. Но не меньший вред они приносят и самим себе, если это состояние становится хроническим. Если скрежет зубами вы слышите у ребенка, который переутомился за день или недавно сдавал экзамены — это допустимо, но если звуки из спальни повторяются с завидной регулярностью — нужно искать причины.Почему возникает скрип зубами у детей или взрослых, в чем причина этого состояния, могут ли это быть признаки того, что человек заражен глистами? На все эти вопрос «Доктор Питер» попросил ответить Ольгу Гресь врача-стоматолога, ортодонта клиники Евромед-Кидс.Если скрип постоянныйКогда вы сами или ваш ребенок скрипит зубами с завидной регулярностью, практически каждую ночь, нужно разбираться в причинах, определяться с тактикой, что делать для устранения скрипов и к кому обращаться. Говоря научным языком скрип, скрежет зубами — это бруксизм. Подобное состояние относится к патологиям.Бруксизм может быть и у взрослых, и у детей. Самая частая причина бруксизма, вопреки расхожему мнению, — стресс, а не паразиты. Причем не только психический, эмоциональный, но и физический — переутомление, болезни, проблемы с пищеварением, дыханием, сердцем или сосудами.Конечно, в редких случаях, при глистных инвазиях, если возникает зуд в промежности и проблемы с пищеварением, стулом, боли в животе, мы может скрипеть зубами и при наличии глистов. Но не всегда глистные инвазии протекают с бруксизмом. Скорее наоборот.Кто чаще всего скрипит зубамиЕсли говорить о детях, то обычно бруксизму подвержены дети младшего, дошкольного и школьного возраста. Причем чаще это малыши возбудимые, с нестабильной психикой. Они наиболее подвержены возникновению бруксизма при различных индивидуальных сочетаниях факторов, тревожных для ребенка. Это часто травмирующие психологические факторы в коллективе или внутри семьи. Таковыми могут быть:начало посещения детского сада или поступление в первый класс;конфликты в детском коллективе, если малыша обижают, задевают;тревога ребенка в силу личностных особенностей (мнительный, робкий, беспокойный малыш);семейные конфликты — развод родителей, частые ссоры;появление нового члена семьи — брат или сестра;смена места жительства или учебного заведения.Это влияющие причины помимо общесоматических заболеваний и патологий нервной системы.Бруксизм опасен — пострадают зубыВ связи с различными травмирующими факторами накапливается уровень тревоги ребенка, возникает спазм жевательных мышц. Визуально мы можем увидеть тревожные проявления в виде вспышек злости со сжатием челюстей, топаньем ногами, трясущимися руками.Во сне этот процесс мы не можем контролировать, бруксизм прогрессирует. Он может быть опасным в детском и во взрослом возрасте, поскольку проявляется патологической стираемостью зубов.У детей проблему можно предотвратить, устранив фактор стресса походом к психологу, неврологу и расслабляющими процедурами. Ребенку нужны нормальный режим дня, прогулки на свежем воздухе, коррекция питания (детям бруксизмом нельзя давать жевательные резинки и жевательные конфеты). Полезны массажи, горячие ванны, спокойные игры перед сном, употребление твердой и здоровой пищи, особенно овощей и фруктов.Проверяйте и исправляйте прикусСтресс — не единственный фактор, провоцирующий бруксизм. Также одной из причин может быть неправильный прикус у ребенка, который в детском возрасте поддается ортодонтической коррекции. При обнаружении у малыша ночного скрипа зубами необходимо обратиться к врачу-ортодонту, который подскажет — есть ли проблемы с прикусом и как решить эту проблему.Возможные проявления у взрослыхПроще всего узнать о том, скрипите ли вы зубами, уточнив это у партнера по кровати. Но если вам не у кого спросить о проблеме, можно косвенно подтвердить этот факт, если определяются все или несолько симптомов бруксизма:вы ощущаете боль или дискомфорт в области жевательных мышц;есть неприятные ощущения в области височно-нижнечелюстного сустава;по утрам ощущается головная боль;есть звон, шум в ушах, болезненность;формируется боль и дискомфорт в носовых пазухах;периодически проявляется боль в области шеи, плеч и спины;возникают головокружения, ощущения покалывания в голове;разрушается эмаль зубов, формируются трещины, переломы, сколы коронок, зубы расшатаны;часто бывает сонливость днем.Конечно, все эти проявления не обязательно признаки бруксизма, но посетить врача-стоматолога будет полезно. Скорее всего, понадобится еще и невролог и психотерапевт, чтобы справиться с влиянием стресса, нормализовать эмоциональный фон, убрать перегрузку нервной системы.