Диетолог: Употребление клубники поможет привести сахар крови в норму
По словам специалиста, сладкая на вкус клубника несет в себе много витаминов и пищевых волокон. Из-за большого содержания клетчатки сахар, содержащийся в ягоде, усваивается медленно и долго. Таким образом, у нее очень низкий гликемический индекс, и она не приводит к скачкам уровня глюкозы.
Поэтому клубнику можно есть даже при сахарном диабете, конечно, в умеренных количествах. Горсть ягод – около 10 штук в день, исключительно полезны всем, за исключением аллергиков. В этом случае Айше Бенёз советует обратить внимание на свой организм тем, у кого аллергия на пыльцу деревьев. Вторичную реакцию может вызвать и клубника, в таком случае от нее надо отказаться.
«Если вы съели клубнику, и у вас начались нежелательные реакции: сыпь, зуд или нарушение пищеварения, то вам надо обратиться к врачу», – предупреждает специалист.
Всем остальным можно смело наслаждаться ягодами. В клубнике содержатся антиоксиданты, укрепляющие иммунитет, витамины, дающие красоту и здоровье коже. А также большое количество калия и витамина С, которые самым благотворным образом влияют на правильную работу всего организма.
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