Диетолог: Употребление клубники поможет привести сахар крови в норму

Летом начинается сезон ароматной сладкой ягоды, которые многие соблюдающие диету для похудения или по состоянию здоровья, боятся есть. Диетолог Айше Бенёз рассказала, что опасаться клубники не стоит, ведь она очень полезна.По словам специалиста, сладкая на вкус клубника несет в себе много витаминов и пищевых волокон. Из-за большого содержания клетчатки сахар, содержащийся в ягоде, усваивается медленно и долго. Таким образом, у нее очень низкий гликемический индекс, и она не приводит к скачкам уровня глюкозы.Поэтому клубнику можно есть даже при сахарном диабете, конечно, в умеренных количествах. Горсть ягод – около 10 штук в день, исключительно полезны всем, за исключением аллергиков. В этом случае Айше Бенёз советует обратить внимание на свой организм тем, у кого аллергия на пыльцу деревьев. Вторичную реакцию может вызвать и клубника, в таком случае от нее надо отказаться.«Если вы съели клубнику, и у вас начались нежелательные реакции: сыпь, зуд или нарушение пищеварения, то вам надо обратиться к врачу», – предупреждает специалист.Всем остальным можно смело наслаждаться ягодами. В клубнике содержатся антиоксиданты, укрепляющие иммунитет, витамины, дающие красоту и здоровье коже. А также большое количество калия и витамина С, которые самым благотворным образом влияют на правильную работу всего организма.