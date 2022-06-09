Врач-диетолог Нефедова посоветовала, как избавиться от лишних килограмм без вреда для здоровья

Диетологи "бьют тревогу", призывая желающих похудеть отказаться от экстренных и быстрых диет, которые гарантируют высокий результат за короткий срок. Подавляющее большинство таких рационов основано на жестком дефиците калорий и продуктов. Эксперты предостерегают, что быстрые диеты могут привести к обратному эффекту - эффекту йо-йо, когда человек начинает потреблять еще больше, чем было до начала похудения. Как сообщает издание "Народные Новости", врач-диетолог Наталья Нефедова посоветовала читателям, как эффективно похудеть и не изматывать себя жесткими диетами.Нефедова объяснила, что при похудении важны занятия спортом, так как при сжигании жировых прослоек в месте с этим уходит и мышечная масса. По ее словам, особенно важно составить правильный рацион для себя, так как в этом вопросе играют роль и привычки человека. Врач посоветовала постепенно менять свои предпочтения, не прибегая к быстрой смене своего привычного образа жизни. В противном случае есть риск "сорваться". Помимо этого размеренная диета не вредит здоровью, так как восполняет нужный объем калорий и микроэлементов.В ходе интервью диетолог уделила внимание так называемой сушке тела. Она подразумевает низкоуглеводный рацион, когда при помощи подобранного рациона из организма "уходит" избыток воды. По ее словам, сушка не приведет к желаемому результату в перспективе. Нефедова отметила, что следовать низкоуглеводной диете можно, но под контролем врача и не более двух недель."Важно сбалансированное полноценное питание. Нужно определить, сколько вы хотите потерять, из этого высчитывается, какой дефицит калорий вам сделать в рационе. Нужно подключать физические нагрузки для того, чтобы наработать себе мышечную массу", - резюмировала врач.