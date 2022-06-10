Боль в спине от нервов и стресса, почему она возникает — доктор Комаровский

Если у вас в последнее время стала болеть спина, то этому есть объяснение. Доктор Комаровский объяснил, почему сегодня эта проблема особенно актуальна и дал несколько простых, но эффективных рекомендаций, как сохранить здоровье.“Если у вас нет проблем со спиной, они обязательно возникнут, – обещает Евгений Комаровский. – И одной из причин появления боли в спине может быть стресс без использования физической активности”.Знаменитый доктор объяснил, что природа так приспособила реакцию организма на стресс, что когда выбрасывается адреналин, на него реагируют все органы и ткани. То есть мышцы готовы к движению, а мы никуда не бежим. И на это бездействие организм реагирует спазмом мышц.Например, водитель при нашей “культуре вождения” постоянно получает стресс, а отреагировать на него у человека нет возможности, потому что он за рулем.Или сегодня, когда в стране идет война, мы чаще всего проводим время дома или в бомбоубежище. Многим из нас точно не до пробежек по утрам и занятий спортом в фитнес-клубе. “Мы получаем стресс, психуем, но не двигаемся. Стресс без физической нагрузки – самое простое объяснение, почему у нас появляются боли в спине”, – говорит доктор Комаровский.Однако кандидат медицинских наук подчеркнул, что активные упражнения, когда мы делаем их через силу, хирургическое вмешательство и постельный режим категорически противопоказаны.По словам доктора Комаровского, боль в спине может быть острой и хронической. Острая проходит сама по себе, но ее все равно лечат с помощью нестероидных противоспалительных средств, по большей части - различных мазей. Также используются препараты, которые расслабляют мышцы – миорелаксанты. Помимо них применяют местную анестезию – обезболивающие пластыри.“Если возникла острая боль, и вам говорят, что нужно срочно оперировать, только тогда ваша спина пройдет – в большинстве случаев это попытка заработать на вас деньги”, – предупредил врач-педиатр высшей категории.Эксперт объяснил, что при боли в спине нужна расслабляющая гимнастика, а в дальнейшем стоит серьезно заняться физическими нагрузками для укрепления мышц спины и брюшного пресса.Так как практически 6-8 часов мы проводим в постели, позаботьтесь о том, чтобы у вас был жесткий и твердый матрас.“Идеальная поза для сна – на боку в позе эмбриона, – считает Комаровский. – Это положение максимально расслабляет мышцы спины и уменьшает нагрузку на позвоночник”.