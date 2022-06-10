Пол имеет значение: названы 2 главные причины инфаркта у мужчин и 7 — у женщин

Исследователи выявили основные факторы риска сердечного приступа у людей младше 55 лет. Оказалось, у мужчин и женщин они разные.У людей в молодом возрасте реже случаются сердечные приступы, но то, что инфаркт «молодеет» с каждым годом — это уже факт, о котором с тревогой говорят медики.Ученые Йельской школы медицины выяснили, что инфаркт среди людей в возрастной группе до 55 лет все чаще случается не у мужчин, а именно у женщин.- Все больше людей, госпитализированных с острым инфарктом миокарда — моложе 55 лет, причем наибольшее увеличение приходится на молодых женщин, — говорит ведущий автор исследования Юань Лу, доктор медицинских наук, доцент Йельской школе медицины. — Эффективная профилактика требует понимания факторов риска, связанных с риском сердечного приступа у молодых женщин по сравнению с мужчинами.Ученые отмечают, что прогнозы выживаемости у женщин после инфаркта хуже, чем у мужчин. Это связано в том числе и с тем, что у женщин из-за неспецифических симптомов врачи не сразу распознают серьезные патологии сердца.Ранее об этом говорила и глава Центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева Елена Голухова. По ее словам, все заболевания сердца у женщин носят своеобразный характер. Они дебютируют симптомами, которые отличаются от тех жалоб, которые обычно предъявляют мужчины.Отличаются у женщин и факторы риска инфаркта.Разные причины инфарктаВ исследовании, которое было опубликовано в JAMA Network Open , были проанализированы данные 2264 пациентов в возрасте от 18 до 55 лет с сердечными приступами, а также 2264 человек из контрольной группы. Ученые выяснили, что у мужчин и женщин факторы риска инфаркта отличаются и составили своеобразный рейтинг (по убыванию) — как часто они встречаются.Факторы риска сердечных приступов у женщинСахарный диабетДепрессияГипертонияКурениеНаследственностьНизкий доход семьиВысокий уровень холестеринаВедущие факторы риска инфаркта у мужчинКурениеСемейная история сердечных приступов.Эксперты заявили, что не были удивлены такими результатами.- Мы уже давно знаем, что диабет и курение, а в последнее время и гипертония — более сильные факторы риска для женщин, — заявила изданию Verywell кардиолог, доктор медицинских наук Холли С. Андерсен. — Также неудивительно, что психосоциальные факторы — такие как депрессия и низкий доход — больше влияют на здоровье женщин.Но, по ее словам, нужно проводить больше исследований о гендерных особенностях возникновения и проявлений сердечно-сосудистых заболеваний.Снимаем рискиВрачи уточняют, что многие факторы риска сердечных приступов поддаются изменению и очень важно принять меры, если вы попадаете в группу риска. То есть — бросить курить, соблюдать диету, полезную для сердца и регулярно заниматься спортом. А кроме того, обязательно надо проходить медицинские проверки, контролировать давление, уровень холестерина и сахара, и снижать влияние стрессовых факторов в жизни.Исследователи подчеркивают, что важно понять очень серьезный факт.- В прошлом люди думали, что сердечный приступ может случиться только у пожилых людей. Но надо понимать, что инфаркт вполне реален и все чаще случается у молодых, и прогноз для женщин хуже, чем для мужчин, — предупреждает кардиолог Юань Лу.