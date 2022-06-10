Тренер дал советы по выбору времени для занятий спортом

Принципиальной разницы между занятиями спортом утром и вечером нет. Однако играет большую роль, сколько времени человек заложил на тренировку, например, перед сном, сколько времени прошло после приема пищи, рассказал РИАМО учитель физической культуры, руководитель спортивного проекта «Отряд красных панам» Никита Калинин.По его словам, важно учитывать, что если поздним вечером была силовая и интенсивная нагрузка, то организм не будет сразу готов ко сну. После физических испытаний организму нужно дать прийти в себя. Желательно, чтобы прошло около двух или трех часов.«То есть человек должен этот интервал закладывать в голове, когда идет в спортзал или на уличную тренировку»,– отметил Калинин.Как считает эксперт, принципиальной разницы между занятиями спортом утром и вечером нет. В данном случае играют роль внешние факторы – работа, прием пищи, сон. К тренировкам можно приступать в зависимости от того, какой, например, был прием пищи.«Если это был легкий завтрак, то часового интервала для организма хватит, чтобы полностью переварить пищу и идти тренироваться. Если был плотный прием пищи, то тут уже надо закладывать больше времени и внимательнее прислушиваться к организму»,– сказал спортсмен.Калинин пояснил, что человеку важно понять, как найти место для спорта в обычном режиме дня. Он подчеркнул, что прием пищи рекомендован утром перед занятиями спортом, особенно если это целевая тренировка. Если же это гимнастика или обычная прогулка, то допускаются занятия натощак.