Оставить на всю ночь: терапевт объяснила, в каких случаях можно использовать бальзам «Звездочка»

Врач-терапевт Елена Устюгова перечислила семь способов правильного использования бальзама «Звездочка».«"Звездочка" отличается сильным ароматерапевтическим действием, так что ее можно задействовать в комплексе с прочими средствами при насморке, простуде, гриппе, кашле, боли и воспалении в носоглотке, головной боли, морской болезни, а также в борьбе с депрессией», — сказала она порталу SOLENKA.INFO.По словам специалиста, бальзам также можно применять при болях в спине и мышцах, кроме того, она отлично поможет при борьбе с ногтевым грибком.Устюгова добавила, что бальзам может помочь и при похудении. Для этого необходимо смешать его с камфорой, пищевой содой и этиловым спиртом в равных пропорциях. Получившуюся однородную смесь нужно нанести на проблемную зону, после чего обмотать ее целлофаном и теплой тканью и остаться в таком состоянии на всю ночь.