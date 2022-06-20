Названа неочевидная причина гипертонии

Если врач поставил диагноз «гипертония», но терапия не помогает, вероятнее всего, нужно обследовать почки, заявили медики. Они объяснили, что причиной повышения давления может быть сужение сосудов почки«Если почка получает меньше крови, она думает, что кровь теряется, что давление низкое, и вырабатывает массу фактов, чтобы поднять артериальное давление», — объяснил Герман Гандельман.Елена Малышева рассказала, что устранить возникшую проблему возможно с помощью стентирования сосуда.«Почка перестает думать ошибочно, что нет крови в организме, что давление низкое в организме, и оно снижается очень быстро», — резюмировал кардиолог.