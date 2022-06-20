Названа неочевидная причина гипертонии
«Если почка получает меньше крови, она думает, что кровь теряется, что давление низкое, и вырабатывает массу фактов, чтобы поднять артериальное давление», — объяснил Герман Гандельман.
Елена Малышева рассказала, что устранить возникшую проблему возможно с помощью стентирования сосуда.
«Почка перестает думать ошибочно, что нет крови в организме, что давление низкое в организме, и оно снижается очень быстро», — резюмировал кардиолог.
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