Врач Ярцева: почему нужно обратиться за помощью, если пожелтели глазные яблоки

Пожелтевшие глазные яблоки – это очень серьезная причина для незамедлительного обращения за медпомощью, подчеркивает терапевт Ирина Ярцева.Желтизна глазных белков является не просто отражением того, что в организме присутствует некое заболевание. Подобный признак свидетельствует о том, что патологический процесс активно прогрессирует, и связанные с ним нарушения с большой вероятностью уже успели стать значительными.Говоря об этом, терапевт Ирина Ярцева перечислила в интервью те заболевания, которые проявляются внешне желтыми глазными яблоками.«Подобное явление наблюдается при гепатитах, болезни печени и распаде эритроцитов, причем когда заболевание прогрессирует. Именно поэтому не нужно ждать, обратиться к врачу следует как можно более оперативно», - сказала терапевт Ярцева.Медик напомнила, что профилактика гепатитов A и B подразумевает вакцинацию, и более эффективного метода избежать заражения ими пока не существует. Что касается гепатита C, вакцины от него не существует.«Единственный способ избежать фатальных последствий для организма – ответственно относиться к своей гигиене», - подчеркнула терапевт.