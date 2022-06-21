Врач Ярцева: почему нужно обратиться за помощью, если пожелтели глазные яблоки
Желтизна глазных белков является не просто отражением того, что в организме присутствует некое заболевание. Подобный признак свидетельствует о том, что патологический процесс активно прогрессирует, и связанные с ним нарушения с большой вероятностью уже успели стать значительными.
Говоря об этом, терапевт Ирина Ярцева перечислила в интервью те заболевания, которые проявляются внешне желтыми глазными яблоками.
«Подобное явление наблюдается при гепатитах, болезни печени и распаде эритроцитов, причем когда заболевание прогрессирует. Именно поэтому не нужно ждать, обратиться к врачу следует как можно более оперативно», - сказала терапевт Ярцева.
Медик напомнила, что профилактика гепатитов A и B подразумевает вакцинацию, и более эффективного метода избежать заражения ими пока не существует. Что касается гепатита C, вакцины от него не существует.
«Единственный способ избежать фатальных последствий для организма – ответственно относиться к своей гигиене», - подчеркнула терапевт.
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