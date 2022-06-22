5 признаков, которые могут указать, что в легких образовался смертельно опасный тромб

Иногда у врачей есть считанные минуты на спасение, тромбоз — это очень коварный диагноз. Разбираемся, как не допустить опасных для жизни последтсвий.Из-за пандемии коронавируса о таком страшном диагнозе, как тромбоз, теперь знают все. Инфекция провоцирует различные осложнения, но тромбоз — самое пугающее. Некоторым пациентам врачи вынуждены ампутировать ногу или руку, чтобы сохранить жизнь.Однако не только ковид может спровоцировать образование смертельно опасного кровяного сгустка в организме. Тромб может появиться из-за сидячего образа жизни, вредных привычек, различных хронических заболеваний.Если говорить о тромбах, которые образуются в венах нижних конечностей, то здесь в зоне риска люди с варикозом. После тяжелы инфекционных заболеваний, в том числе и ковида, варикоз становится так называемой «миной замедленного действия», рассказывал флеболог Армен Авакян. Человек уже выздоровел, но риск все равно остается, так как у заболевшего сгущается кровь. И он довольно высок. В любой момент вена может затромбироваться.Тромбоз глубоких вен (ТГВ) — это одно из наиболее серьезных осложнений хронической венозной недостаточности. И это очень серьезный диагноз, говорят врачи клиники Майо.«Дело в том, что сгустки могут перемещаться по кровотоку и закупоривать легочные артерии, блокируя кровоток (легочная эмболия). Когда ТГВ и легочная эмболия происходят в тандеме, это называется венозной тромбоэмболией (ВТЭ)», — цитирует экспертов британское издание Express.Сгустки могут оторваться и попасть в легкие, вызывая легочную эмболию. В этом случае крайне важно как можно скорее обратиться за медицинской помощью, иначе все может закончиться крайне трагично.Вас должны насторожить следующие симптомы:вы внезапно стали страдать от одышки;в груди появилась острая колющая боль;боль усиливается на вдохе;у вас появилось учащенное сердцебиение;вы стали страдать от сильного кашля, в некоторых случаях кашель может быть с кровью.«Если на осмотре терапевт решит, что у вас легочная эмболия, то вас отправят в больницу для дальнейших анализов и лечения. В больнице вам, вероятно, сделают инъекцию антикоагулянта, прежде чем вы получите какие-либо результаты анализов», — поясняют эксперты Национальной службы здравоохранения Британии.Про профилактикуТромбозы уносят жизни практически каждого второго жителя планеты, приводя к инсультам и инфарктам. А риск образования тромбов возрастает, когда кровь становится слишком густой. Как разжижать кровь без лекарств? Кардиолог Анна Кореневич перечислила целых 8 способов.