Врач назвал дешевый овощ для снижения высокого давления

Нутрициолог Александр Мирошников: простая доступная свекла является одним из лучших овощей, помогающих снижать высокое артериальное давление.Медик рассказал о пользе такого дешевого овоща как свекла в деле оздоровления сердечно-сосудистой системы, профилактики опасных сосудистых патологий. В частности, заметил Мирошников, вещества-флавоноиды, входящие в состав свеклы, содействуют снижению уровня «плохого» холестерина, который, накапливаясь, образует в артериях бляшки, закупоривающие их внутреннее пространство. Вдобавок, сказал специалист,«овощ богат пектином, который способствует выводу холестерина с желчью и таким образом профилактирует развитие инфарктов и инсультов».Крайне полезен для снижения высокого давления свежеотжатый свекольный сок, продолжил эксперт.«Сок свеклы способен существенно снижать артериальное давление и таким же образом влиять на уровень холестерина в организме», - заявил Александр Мирошников.Нутрициолог пояснил, что один из составных компонентов свекольного сока – оксид азота – оказывает расслабляющее действие на сосудистые стенки, способствует расширению сосудов, в результате чего кровяное давление на низ снижается. При употреблении 250 мл сока артериальное давление будет постепенно снижаться несколько часов. Но гипертоникам, принимающимся лекарства, необходимо консультироваться с врачом, прежде чем начинать пить свекольный сок на регулярной основе, подчеркнул эксперт.