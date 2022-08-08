Яблоки улучшают защиту от ишемической болезни сердца

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Употребление яблок помогает снизить уровень холестерина и вместе с ним риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая ИБС, ишемическую болезнь сердца.Ишемическая болезнь сердца часто вызывается жировыми отложениями, накапливающимися на стенках артерий, питающих кровью органы. Люди с высоким уровнем холестерина также более склонны к развитию сердечных заболеваний.Врач Рианна МакКлимонт рассказала, что для снижения холестерина важно употреблять достаточно клетчатки, об этом пишет издание Express. Одним из лучших источников клетчатки являются яблоки. По словам медика, употребление трех яблок в день может давать положительный эффект, когда речь заходит о необходимости снижать холестерин.«Исследования показывают, что употребление трех граммов растворимой клетчатки в день – количество, которое вы получите из трех яблок весом 28 граммов каждое – может помочь снизить уровень холестерина», - сообщила врач Рианна МакКлимонтВ целом, говорит эксперт, увеличить потребление клетчатки можно, употребляя больше фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, бобовых Отдельно врач отметила особую пользу в снижении холестерина овса.Кроме того, для предотвращения проблемы высокого холестерина и ее устранения важно соблюдать общий здоровый образ жизни – данное нарушение как правило связано с употреблением насыщенно жирной пищи, а также с недостаточной физической активностью, избыточным весом и потреблением слишком большого количества алкоголя.