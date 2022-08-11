Обнаружен уникальный метод борьбы со скачками сахара в крови

Новое исследование предложило уникальный способ уменьшения резких скачков уровня сахара в крови, которые наблюдаются у пациентов с диабетом второго типа. Он связан с определённым режимом питания, ограниченным по времени.Диабет второго типа считается одним из наиболее распространённых в мире хронических болезней. Метаболическое расстройство характеризуется резистентностью к инсулину и скачками показателей сахара в крови. Воздержание от сахара и соблюдение низкоуглеводной диеты названы отличным способом справиться с этим расстройством. Однако новое исследование показало, что существует и ещё одна возможность, позволяющая довольно эффективно сбить резкие скачки уровня сахара в крови и наладить обмен веществ.В исследовании приняли участие 14 пациентов с диабетом второго типа, которые прошли через трехнедельное наблюдение. Их просили следовать так называемому прерывистому голоданию или ограничению пищи по времени. Добровольцам разрешалось есть в течение 10-часового периода, и эта модель демонстрировала самые лучшие показатели здоровья системы пищеварения. Ограниченное по времени питание помогало поддерживать безопасный метаболический ритм в организме, что очень важно для контроля уровня сахара в крови в течении дня.Исследование показало, что из-за падения показателей сахара в крови в ночное время именно ограниченный по времени приём пищи в 10-часовом промежутке приводит к наибольшей стабильности. Но результаты исследования не должны удивлять, ведь в любом случае показатели сахара увеличивается после приёма пищи. Это похоже на тот эффект, который прерывистое голодание оказывает на массу тела и чувствительность к инсулину. При планировании любого питания диабетику обязательно необходимо консультироваться с врачами или диетологами, чтобы избежать неожиданных последствий.