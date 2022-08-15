Эксперт рассказал о пользе ходьбы босиком

Доктор Эрик Берг рассказал о тому, почему полезно ходить босиком и от каких проблем это вас избавит.Стопа — это чрезвычайно сложный механизм. В ней можно насчитать 26 костей, 33 сустава и 19 мышц. Неправильная обувь (а почти все мы ходим в неправильной обуви) — это не только неудобно. Ношение неправильной обуви в результате влечет за собой нарушение осанки, проблемы с коленями и поясницей.«Стопа помогает нам передвигаться, она поддерживает вес всего тела. Если вы весите 90, 100 кг или больше, то на ваши ступни приходится колоссальная нагрузка!», — говорит доктор.Огромное значение имеет обувь! И проблема в том, что обувь не естественна — она сжимает пальцы на ногах, тем более, если это остроконечная обувь на каблуках. Пальцы должны располагаться широко, и если их постоянно сжимать, это создает множество проблем с походкой, равновесием, икроножными мышцами.Ношение неправильной обуви повышает риск появления боли в коленях и даже в пояснице, потому что обувь меняет динамику всей ступни.Контактируя с поверхностью земли через подошву, которая представляет собой некую подушку, теряется устойчивость. А если вы часто ходите на каблуках, то это еще хуже.Если большую часть дня вы проводите в обуви, очень важно подобрать для себя удобную обувь. Не всегда это будет дорогая обувь. Цена в данном случае не играет ключевую роль.Идеальный вид обуви на лето — это босоножки. Подошва должна быть максимально тонкая, а места для пальцев должно быть достаточно. Такая обувь заставляет ступню работать, придает вам устойчивость.Неправильная обувь ухудшает кровоснабжение стопы и может даже вызвать атрофию.Если вы носите обувь на каблуках, их высота не должна быть больше 5 см. Иначе происходит уменьшение мышц голени и их силы.Старайтесь носить чаще обувь без каблуков, с широким носком. Начните при любой возможности ходить босиком по траве и по песку. Поначалу ваши ступни будут уставать, но это очень полезно! Со временем ваши ступни станут сильнее, а в суставах будет меньше напряжения. Повыситься устойчивость и улучшится равновесие.