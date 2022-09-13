Пять опасных для здоровья последствий слишком низкого уровня холестерина

Хотя обычно проблемой считается повышенный уровень холестерина, его слишком низко содержание тоже может быть опасным для здоровья.Многим известно, что высокий уровень холестерина в крови увеличивает риск сердечных заболеваний, включая инфаркт миокарда. Но как насчет его недостатка?«Низкий уровень холестерина обычно лучше, чем высокий, но иногда очень низкий уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) или слишком сильное снижение общего холестерина бывает связано с некоторыми проблемами со здоровьем», — об этом в интервью изданию ETNT сообщил доктор медицинских наук Франсиско Лопес-Хименес.Журнал опросил врачей о том, какими могут быть последствия слишком низкого уровня холестерина.Депрессия. По словам доктора медицины Джеймса М. Гринблатта, достаточный уровень холестерина крайне важен для поддержания хорошего психического здоровья. Мозг является наиболее богатым холестерином органом в организме, и лишение его незаменимых жирных кислот и холестерина может привести к развитию проблем, связанных с повышенным риском развития большого депрессивного расстройства.Тревожность. Психолог Дьюка Эдвард Суарес констатировал, что на сегодня имеются убедительные доказательства того, что низкий уровень холестерина у мужчин и женщин является потенциальным предиктором депрессии и тревоги. О проблеме тревожности врачи говорят, когда чувство страха перестает контролироваться человеком. Согласно имеющимся данным, тревожность, возникающая у людей среднего возраста, может говорить о будущем развитии деменции.Преждевременные роды. Согласно исследованию 2015 года, низкий уровень холестерина может вызывать преждевременные роды. В тоже время, говорит доктор медицинских наук Макс Мюнке, для однозначного утверждения о существовании такой закономерности необходимы дополнительные исследования. Беременные женщины в любом случае должны следовать рекомендациям своих медицинских работников.Геморрагический инсульт. Слишком низкий уровень холестерина может быть связан с повышенным риском инсульта. В частности, Американская академия неврологии констатирует, что вероятность апоплексии мозга при недостатке холестерина увеличивается у женщин.Рак. Низкий уровень холестерина и рак связаны, но не обязательно причинно-следственным образом, заявил доктор Деметриус Албанес, старший научный сотрудник Национального института рака.«Наше исследование подтверждает, что низкий уровень общего холестерина может быть вызван невыявленным раком. В свою очередь, более высокие уровни «хорошего» холестерина защищают от всех видов рака», - высказался ученый.