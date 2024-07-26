PubMed: зеленые светодиоды помогут облегчить боль

Фибромиалгия — это хроническое болевое расстройство, которое вызывает распространенную боль и значительно снижает качество жизни пациентов. Современные методы лечения часто оказываются неэффективными в борьбе с этим состоянием. Исследование учёных University of Arizona и University of Minnesota показывает, что использование зеленых светодиодов (GLED) может стать перспективным направлением в терапии фибромиалгии.Согласно порталу PubMed, ранее проведенное доклиническое исследование на крысах показало, что воздействие GLED в течение 8 часов в день на протяжении 5 дней значительно снижает чувствительность к боли и улучшает общее состояние животных. В связи с безопасностью и простотой использования GLED, было решено провести клиническое исследование для оценки его эффективности у людей.В исследовании приняли участие 21 взрослый пациент с фибромиалгией из клиники хронической боли Университета Аризоны. В рамках эксперимента пациенты сначала подвергались воздействию белых светодиодов, а затем в течение 10 недель ежедневно использовали GLED в течение 1–2 часов. Оценка результатов проводилась с помощью бумажных опросов.Результаты показали, что при воздействии GLED пациенты сообщили о значительном снижении интенсивности боли по 10-балльной шкале. Кроме того, вторичные показатели, такие как качество жизни (определяемое с помощью опросника EQ-5D-5L), уровень боли (по Макгилловскому опроснику боли) и симптомы фибромиалгии, также улучшились. Важно отметить, что терапия GLED не вызвала каких-либо побочных эффектов.Таким образом, хотя точный механизм действия GLED на снижение боли пока остается предметом исследования, полученные результаты подтверждают его потенциальную эффективность и безопасность. Рекомендуется проведение более масштабных клинических испытаний для дальнейшего изучения возможностей применения GLED в лечении фибромиалгии.

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