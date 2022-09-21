Не всем взрослым людям следует пить молоко: врач Тихомирова
Врач Тихомирова объяснила в беседе с «Газетой.ру», что лактаза является ферментом поджелудочной железы. Благодаря его выработке организм нормально усваивает молоко. Лактаза помогает пищеварению расщеплять лактозу – сахар, содержащийся в молоке.
«Фермент лактаза расщепляет лактозу до глюкозы и галактозы, которые затем всасываются в кишечник без каких-либо негативных последствий для организма», – рассказала специалист.
Тихомирова сообщила, что далеко не у всех людей лактаза полноценно выделяется поджелудочной железой на протяжении жизни –
«у некоторых взрослых людей фермент лактазы со временем может исчезнуть, или его активность заметно снижается».
По словам медика, на лактазную недостаточность, при которой не усваивается «молочка», указывают симптомы в виде вздутия, урчания, газообразования, дискомфорта в животе и других ощущений, свойственных несварению, – все они возникают после убыстрения молока и продуктов на его основе. Испытывая эти недомогания, пить молоко взрослым людям не следует, в противном случае может пострадать микрофлора пищеварительного тракта.
Если взрослый организм воспринимает молоко хорошо, то оно окажется полезным дополнением к рациону – этот продукт обеспечивает организм витаминами, здоровым молочным жиром, кальцием, белком.
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