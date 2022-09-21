Не всем взрослым людям следует пить молоко: врач Тихомирова

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При имеющейся у человека лактазной недостаточности пить молоко ему противопоказано, – об этом напомнила в интервью терапевт и диетолог Елена Тихомирова.Врач Тихомирова объяснила в беседе с «Газетой.ру», что лактаза является ферментом поджелудочной железы. Благодаря его выработке организм нормально усваивает молоко. Лактаза помогает пищеварению расщеплять лактозу – сахар, содержащийся в молоке.«Фермент лактаза расщепляет лактозу до глюкозы и галактозы, которые затем всасываются в кишечник без каких-либо негативных последствий для организма», – рассказала специалист.Тихомирова сообщила, что далеко не у всех людей лактаза полноценно выделяется поджелудочной железой на протяжении жизни –«у некоторых взрослых людей фермент лактазы со временем может исчезнуть, или его активность заметно снижается».По словам медика, на лактазную недостаточность, при которой не усваивается «молочка», указывают симптомы в виде вздутия, урчания, газообразования, дискомфорта в животе и других ощущений, свойственных несварению, – все они возникают после убыстрения молока и продуктов на его основе. Испытывая эти недомогания, пить молоко взрослым людям не следует, в противном случае может пострадать микрофлора пищеварительного тракта.Если взрослый организм воспринимает молоко хорошо, то оно окажется полезным дополнением к рациону – этот продукт обеспечивает организм витаминами, здоровым молочным жиром, кальцием, белком.