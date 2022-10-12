Избавление от дурной крови: что такое хиджама и какие болезни она может вылечить

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Во время этой процедуры организм теряет капиллярную кровь, из-за этого меняется самочувствие. Кто-то говорит, что эта манипуляция действительно помогает, а другие уверены, что это чистое шарлатанство.То ли Египет, то ли Китай, — ученые еще не определились, откуда пошло капиллярное кровопускание. Только в одном можно быть уверенным, метод лечения реально древний, появился еще до нашей эры. На какое-то время почти исчез, а потом вновь набрал популярность и обрел «вторую жизнь» благодаря современным технологиям.Вообще, справедливости ради, надо отметить, что древние врачи почти всё умудрялись лечить кровопусканием. Одной из причин такой приверженности было отсутствие каких-либо других методов лечения. Сейчас эксперты по хиджаме обещают излечение почти от всех болезней:ОРВИ;фарингита;конъюнктивита;эпилепсии;гипертонии;остеохондроза;гастрита и язвы желудка;судорог и эпилепсии;аллергии;варикоза.Список можно продолжать практически бесконечно, и в него точно попадут все распространенные заболевания. Используют хиджаму и в индустрии красоты. Говорят, что она способна разгладить кожу, справиться с нехваткой коллагена и вообще сделать из женщину красавицу без уколов красоты и пластических операций.Хиджама, по сути, — это кровопускание. Но не обильное — в процессе удаляется только капиллярная кровь, да и то в конкретных зонах. Вначале эксперт по хиджаме проходится особым молоточком с острыми иголками по определенным местам на теле, а после устанавливает именно там вакуумные банки, которые высасывают «лишнюю дурную» кровь.Чаще всего у людей, которые совершают хиджаму, медицинского образования все же нет. Максимум они посещали некие курсы, а то и учились просто по советам в Интернете. Одна процедура обойдется примерно в 2-3 тысячи рублей, хотя в раскрученных салонах могут попросить и 5 тысяч. В целом подобных процедур вам может потребоваться от одной до бесконечности. А ведь были и летальные случаи из-за огромной кровопотери при глубоких порезах.— Модная нынче процедура кровопускания — хиджама — опасна для здоровья, — предупреждает ревматолог Елена Выставкина. — Начнем с того, что не бывает процедуры, которая лечит от всего. Если вам ее предлагают — бегите!Эксперт по пунктам объяснила, почему хиджама — это все же не про лечение.«Удаляет мертвые эритроциты»— Эритроциты могут отличаться по размеру, по тому, насколько качественно переносят кислород в ткани, — говорит Елена Выставкина. — Но мертвых эритроцитов не бывает.Как, впрочем, и живых. Даже если анализы показывают, что с эритроцитами у вас действительно не все в порядке, это не повод от них избавляться.- Причиной проблем с эритроцитами может быть недостаток веса, витаминов группы В, фолиевой кислоты, — предупреждает ревматолог.Но если мы удалим часть крови, лучше нам не станет — наоборот, проблема может усугубиться.«Лечит постковид»Видно, что на пике ковида надо было как-то подхватить тренд и получить свою минутку славы — и денег.— После перенесенного ковида у многих пациентов происходит сгущение крови, — предупреждает доктор Выставкина. — Кровопускание только увеличит риск тромбоза и усилит сгущение.«Помогает при ОРВИ»По мнению врача, это абсолютно не так.—«Хиджама» создает дополнительный стресс для организма, убирая объем крови, — говорит ревматолог. — Мы затрудняем работу иммунной системы по борьбе с вирусом.«Убирает застой дурной крови»— На самом деле «дурной крови» не бывает, — категорична Елена Выставкина. — Кровь бывает артериальная — насыщенная кислородом, и венозная — кислорода там мало, весь ушел в ткани.Но и та, и другая кровь считается нормальным явлением, и от нее организм избавлять не надо, этим можно нанести только вред.«Борется с гипертонией»Если давление после «хиджамы» упало — это минимум означает, что вы потеряли слишком много крови. И это опасно для организма. Может начаться голодание тканей мозга, почек.— Если страдает мозг — это способно привести к инсульту, если почки — к острой почечной недостаточности, — предупреждает врач. — Самое опасное последствие выраженной кровопотери — геморрагический шок.