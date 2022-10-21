Ученые доказали, что недостаток сна ведет к смерти

Говорят, что здоровый сон продлевает жизнь. Теперь ученые доказали, что недостаток сна, действительно, ведет к преждевременной смерти. Согласно новому исследованию, плохой сон может привести к более высокому риску развития множественных хронических заболеваний и более ранней смерти.Исследование ученых Университетского колледжа Лондона, опубликованное в журнале Plos Medicine показало, что сон менее пяти часов за ночь на четверть повышает риск преждевременной смерти пожилых людей.Специалисты изучали показатели 7864 людей старше 50 лет в течение 25 лет, отслеживая модели сна и проблемы со здоровьем.Исследователи изучили взаимосвязь между длительностью сна, смертностью и наличием у человека двух или более хронических заболеваний (мультиморбильность), таких как болезни сердца, рак или диабет, в течение 25 лет.У людей, которые сообщили о пяти часах сна или меньше в возрасте 50 лет, на 20% чаще диагностировали хроническое заболевание и на 40% чаще диагностировали два или более хронических заболевания в течение 25 лет, по сравнению с людьми, которые спали до семи часов.Кроме того, сон в течение пяти часов или менее в возрасте 50, 60 и 70 лет был связан с повышенным рискоммультизаболеваемости на 30% до 40% по сравнению с теми, кто спал до семи часов.Исследователи также обнаружили, что продолжительность сна в пять часов или менее в возрасте 50 лет была связана с 25% повышенным риском смертности в течение 25 лет наблюдения. Ученые объясняют, что короткая продолжительность сна увеличивает риск хронических заболеваний, которые, в свою очередь, увеличивают риск смерти.Ведущий автор, доктор Северин Сабиа (Институт эпидемиологии и здравоохранения UCL):"По мере того, как люди становятся старше, их привычки сна и структура сна меняются. Тем не менее, рекомендуется спать от 7 до 8 часов в сутки, так как продолжительность сна выше или ниже ранее была связана с отдельными хроническими заболеваниями".Наши результаты показывают, что короткая продолжительность сна также связана с мультизаболеваемостью.По словам экспертов, чтобы обеспечить лучший ночной сон, важно создать комфортные условия, например, обеспечить тихую, темную и комфортную температуру в спальне перед сном. Также рекомендуется выключать электронные устройства и избегать больших приемов пищи перед сном. Физическая активность и воздействие света в течение дня также могут способствовать хорошему сну.В рамках исследования ученые также оценили, влияет ли сон в течение длительного времени (девять часов или более) на состояние здоровья. Не было четкой связи между продолжительностью сна в возрасте 50 лет и полизаболеванмостью у здоровых людей.Однако, если у участника уже было диагностировано хроническое заболевание, то длительная продолжительность сна была связана примерно с 35% повышенным риском развития другого заболевания.Исследователи считают, что это может быть связано с сопутствующими заболеваниями, влияющими на сон.Джо Уитмор, старшая медсестра Британского фонда сердца, объяснила:"Достаточный сон позволяет вашему телу отдохнуть. Существует множество других способов, с помощью которых плохой сон может увеличить риск сердечных заболеваний или инсульта, в том числе за счет увеличения воспаления и повышения артериального давления".