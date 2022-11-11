Боль в челюсти может быть признаком болезни сердца - кардиолог Варфоломеев

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Боль в челюсти, а также в шее и горле может быть признаком болезни сердца.Ишемическая болезнь сердца является наиболее распространенным типом. Это происходит, когда артерии сужаются из-за накопления жировых веществ вдоль их стенок.Если не лечить, ишемическая болезнь сердца может иметь разрушительные последствия для организма. Как и при любом заболевании, чем раньше вы обнаружите симптомы, тем раньше вы сможете обратиться за лечением."Боль в челюсти, шее, горле, верхней части живота или спине является симптомом ишемической болезни сердца, также известной как ишемическая болезнь сердца. Ишемическая болезнь сердца — это распространенное заболевание сердца, которое поражает основные кровеносные сосуды, снабжающие сердечную мышцу", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.Отложения холестерина (бляшки) в сердечных артериях обычно являются причиной ишемической болезни сердца. Накопление этих бляшек называется атеросклерозом. Атеросклероз уменьшает приток крови к сердцу и другим частям тела. Это может привести к сердечному приступу, болям в груди (стенокардии) или инсульту. Симптомы ишемической болезни сердца могут различаться у мужчин и женщин.«Например, мужчины чаще испытывают боль в груди. У женщин чаще возникают другие симптомы наряду с дискомфортом в груди, такие как одышка, тошнота и сильная усталость».У вас может не быть диагностирована ишемическая болезнь сердца, пока у вас не случится сердечный приступ, стенокардия, инсульт или сердечная недостаточность.Важно следить за сердечными симптомами и обсуждать проблемы со своим лечащим врачом.