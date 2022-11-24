Трихолог Пащенко назвала причины выпадения волос осенью и зимой

Трихолог Екатерина Пащенко: многие люди с наступлением холодов могут заметить усилившееся выпадение волос.Врач-трихолог Екатерина Пащенко отметила в интервью:«С наступлением холодов риск выпадения волос увеличивается на фоне перепада температур».Специалист объяснила, что на состоянии волос сказывается уровень гормона эстрогена. Женщины нередко замечают, то летом их волосы выглядят более плотными, эластичными и густыми, тогда как зимой шевелюра теряет объем и смотрится менее привлекательной. По словам специалиста, это связано c тем, что в теплый и солнечный сезон организм активнее производит эстроген, а в холода – напротив, снижает выработку гормона. Как результат, прическа начинает редеть.Кроме того, осенью и зимой организм подвергается более значительному риску дефицита витаминов, а также меньше потребляет воды – это тоже сказывается на состоянии волос.Еще одна причина связана с повышением концентрации гормона стресса кортизола. Осенью его уровень в организме начинает возрастать в связи с ухудшением настроения, тревожностью и другими негативными реакциями, типичными для этого времени года.«В результате воздействия кортизола происходит спазм кровеносного русла, нарушается питание волосяного фолликула, волосы начинают выпадать», - поделилась Екатерина Пащенко, беседуя с Life.ru.Трихолог констатировала, что улучшить состояние волос осенью и зимой можно за счет рациона: в нем должны быть продукты, содержащие витамин D, белок, омега-3 жирные кислоты, витамины группы В. Также нужно пить достаточно воды.