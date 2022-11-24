Диетолог Писарева: синтетические сахарозаменители и фруктоза вредят организму
«Многие синтетические сахарозаменители нельзя использовать термообработанными, поскольку во время этого образуются канцерогенные вещества, которые попадают в организм. Также синтетические сахарозаменители часто вызывают аллергии и другие патологии, нарушают микробиом кишечника, поэтому стоит с ними быть аккуратными», — объяснила специалист.
Она добавила, что среди натуральных сахарозаменителей также не все полезные. В качестве примера она привела фруктозу, переизбыток которой преобразуется в жир. Самыми безопасными врач назвала стевию и эритрит, которые практически не имеют противопоказаний.
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