Эндокринолог Остапенко: на какие проблемы со здоровьем указывают отеки?

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Врач-эндокринолог Анастасия Остапенко рассказала в интервью, что отеки могут указывать на проблемы с сердцем, почками, печенью, щитовидной железой.Не все отеки опасны, иногда они возникают в силу причин, которые легко контролировать и корректировать самостоятельно. Одними из наиболее частых являются недостаточное или, наоборот, чрезмерное употребление жидкости, соли. Кроме того задерживать влагу в тканях, провоцируя появление отечности, могут алкоголь, сахар, лекарства. Женщины страдают от отеков в определенный период менструального цикла и при беременности.В то же время, отметила эндокринолог Остапенко, отеки могут быть отнюдь не безобидными.«Частые отеки по утрам сигнализируют о проблемах со здоровьем: это заболевания сердца, почек, печени, щитовидной железы, аллергические отеки, заболевания сосудов нижних конечностей», - назвала врач «Известиям» патологические причины отечности.Анастасия Остапенко уточнила, что систематически возникающие отеки могут указывать на сердечную недостаточность, если также у человека возникает одышка в моменты физических усилий, нагрузки. Если нездорова щитовидная железа, то отекают лицо и руки, при этом ощущается слабость, сонливость. Проблемы с почками выражаются симптомом в виде отека под глазами или отека живота.«При тромбозе глубоких вен характерен остро возникший отек, который сопровождается признаками воспаления – болью, покраснением, повышением температуры тела», - добавила специалист.Остапенко подчеркнула, что в тех случаях, когда отеки учащаются или становятся регулярными, нужно обращаться к врачу и выяснять природу их происхождения.