Кардиолог Варфоломеев: 2 «ощущения» в руках сигнализируют о сужении артерий на 70%

Боль в груди — лишь один из многих возможных симптомов надвигающегося сердечного приступа.Диагноз атеросклероза ставится, когда внутри стенок средних и крупных артерий разрастается значительное количество пятнистых жировых отложений, блокирующих приток крови к сердцу.Состояние вызывает повторяющиеся повреждения кровеносных сосудов, что в конечном итоге приводит к сердечным приступам, если его не лечить. К сожалению, сердечный приступ часто является первым симптомом, но в некоторых случаях ему предшествуют ощущения в руках и кистях.Симптомы атеросклероза более вероятны, когда артерии сужаются более чем на 70 процентов."Эта степень сужения сопровождается значительно уменьшенным притоком крови к сердцу. Однако понимание того, как клинически проявляются различные стадии сужения артерий, может дать врачам возможность вмешаться, пока не стало слишком поздно"., - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.Накопление артериальных бляшек может вызвать несколько симптомов на руках.По словам кардиолога, к ним могут относиться:Усталость предплечьяНезаживающие язвыХолодная кожаЖжение или покалывание в рукахБоль в рукеПомимо развития проблем со ступнями и ногами из-за снижения кровотока, люди могут также заметить выраженные симптомы во время тренировки. Например, одышка или боль в груди во время физической нагрузки могут сигнализировать о том, что артерии пытаются приспособиться к увеличению кровотока."Иногда люди могут прожить много месяцев или даже лет с полной закупоркой артерий, не испытывая симптомов".Боль в груди может быть вызвана десятками заболеваний, помимо сердечного приступа, от панических атак до пневмонии.«Закупорки артерий не одинаковы. Лечить артерию, которая заблокирована на 70 процентов, намного проще, чем лечить артерию, которая была заблокирована на 100 процентов в течение длительного времени».