Рекомендация Минздрава: вызывать скорую при высокой температуре следует ночью

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Заболевшим ОРВИ россиянам рекомендуется обращаться в скорую ночью в тех случаях, когда температура тела превышает 38 градусов.Представитель Минздрава РФ Сергей Багненко констатировал, что«людям с симптомами ОРВИ при температуре выше 38 градусов рекомендуется вызывать скорую помощь в ночное время, а в дневное следует пригласить медика из поликлиники».Багненко объяснил такую рекомендацию необходимостью ослаблять те значительные нагрузки, которые сегодня испытывает служба скорой помощи из-за мощного всплеска заболеваемости респираторными инфекциями. По словам эксперта, обращение в скорую помощь днем при работающих поликлиниках создает опасность того, что работа скорой помощи окажется заблокированной. В результате люди, которым экстренная помощь необходима по жизненным показаниям рискуют не получить ее.«Тенденция вызывать карету увеличилась во время пандемии COVID-19. Россиянам следует обрести больше сознательности в этом вопросе», - поделился мнением Сергей Багненко.