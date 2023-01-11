Как запах шоколада помогает похудеть

В попытках сбросить лишние килограммы многие женщины ограничивают себя в сладостях. В первую очередь под запретом оказывается шоколад. Однако специалисты не советуют совсем отказываться от этого десерта. А точнее, от его аромата.Международная группа ученых провела ряд исследований с целью выяснить, как запах шоколада влияет на желание поесть сладкого.Участникам первого эксперимента предложили надеть футболки с ароматом шоколада и представить, что им подают миску мороженого. Как выяснилось, меньше всего к сладостям тянуло тех, кто дольше чувствовал запах шоколада.В следующем эксперименте участникам показывали изображения чипсов, фруктового салата, шоколадного мороженого и гранолы с шоколадной крошкой. В ходе данного эксперимента исследователи установили, что добровольцы, которые чувствовали запах шоколада, реже выбирала "нездоровую" еду – сладости и чипсы.Третий тест помог экспертам проанализировать влияние запаха на людей, которые сидят на диете. Результаты подтвердили гипотезу ученых: худеющим было проще сдерживать себя, если они чувствовали запах шоколада."Наши эксперименты показывают, что люди, сидящие на диете, действительно могут есть меньше, когда они подвергаются воздействию определенного запаха в течение длительного времени", – пояснил автор исследования Эрнест Баскин.Эксперты предполагают: данный эффект может быть связан с тем, что запах чего-то вкусного бессознательно напоминает людям об их цели похудеть и заставляет есть меньше.