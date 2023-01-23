Нутрициолог Забавина рассказала о причинах постоянной тяги к сладкому

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По словам нутрициолога Ирины Забавиной, одной из причин неконтролируемой потребности в сладком может быть психоэмоциональное напряжение, стресс.Забавина сообщила в интервью, что многие люди «заедают» сластями душевный дискомфорт.«Еда в случаях тревоги, стресса и одиночества – своего рода компенсация, поддержка самого себя», - объяснила нутрициолог.Специалистка добавила, что тяга к сладкому может ощущаться сильнее при переутомлении или при дефиците питательных веществ, микроэлементов – например, магния. Кроме того, ее причиной может быть нехватка триптофана, аминокислоты, стимулирующей выработку «гормона радости» серотонина. Забавина констатировала, что употребление продуктов, содержащих магний и триптофан, может помочь избавиться от привязанности к сладкому.Вместе с этим эксперт отметила, что полностью исключать сладкие продукты из рациона нет необходимости – в небольшом количестве они могу стать хорошим источником энергии, поддержать работу мозга.«Организму необходима глюкоза и фруктоза как энергетический материал для нервных клеток и мозга. Эти полезные вещества можно получать из ягод, яблок, цельнозернового хлеба и сухофруктов», - уточнила Забавина.