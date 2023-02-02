Эндокринолог Ракша назвала неочевидные причины постоянной усталости

По словам эндокринолога Александры Ракша, недостаток движения является одной из причин постоянного чувства усталости и низкого тонуса.Врач Ракша сообщила в интервью, что отсутствие энергии, упадок сил и хроническую усталость нередко провоцируют нездоровые привычки. Среди этих неочевидных причин постоянной вялости ключевым является недостаток физической активности, заметила специалист.«Для бодрости необходимо движение, и только при условии регулярной активности организм человека будет полноценно функционировать. Даже короткая разминка или легкая получасовая тренировка утром поспособствует продуктивной мозговой активности в течение дня», - рассказала медик «Ленте.ру».Кроме того, усталость возникает, когда организм не получает нужного количества воды. Врач Ракша объяснила, что вода обеспечивает эффективную передачу питательных веществ в клетки, а недостаток влаги ведет к замедлению работы организма.Также неочевидной причиной отсутствующей энергии является недостаток питательных веществ – белка, ненасыщенных жирных кислот, витаминов, минералов, микроэлементов. По словам специалиста, очень часто это бывает обусловлено несбалансированным питанием, когда человек ест мало овощей, фруктов, зелени, злоупотребляет быстрыми углеводами, переработанными продуктами, фастфудом.«Если в рационе присутствует большое количество сладостей и фастфуда, это может привести к снижению работоспособности, нарушениям памяти и когнитивных способностей», - предупредила эндокринолог.Врач Ракша добавила, что во многих случаях постоянной усталости за упадком сил скрывается железодефицитная анемия. Поэтому не лишним будет проверить уровень железа в крови.Другими причинами вечной слабости и утомленности эндокринолог назвала проблемы с щитовидной железой, депрессию, тревожность.