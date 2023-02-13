Офтальмолог рассказала, кому опасно наращивать ресницы

Наращивать ресницы опасно при любых заболеваниях глаз, признаках их воспаления и смене гормонального фона. Об этом рассказала офтальмолог Елена Абоимова.Процедура наращивания ресниц предполагает тесный контакт с глазами. Даже самое незначительное повреждение в этой области может вызвать раздражение, отметила она. Когда воспаление уже есть, существует риск усугубить ситуацию, предупредила Абоимова.Если есть офтальмологические болезни, глаза часто слезятся и краснеют или чувствуется сухость и жжение, надо сначала лечиться. И уже только после терапии наводить красоту.Особенно осторожными надо быть склонным к аллергии. Ингредиенты клеевого состава, с помощью которого крепят искусственные ресницы, часто вызывают негативную реакцию организма, сказала врач.Вероятность аллергии или непредсказуемый результат процедуры возрастает и при изменении гормонального фона, предупредила офтальмолог."Так что не стоит наращивать ресницы во время месячных. Это же касается беременности, кормления грудью и гормональной терапии", – отметила специалист.Абоимова посоветовала в любом случае не наращивать ресницы накануне ответственных событий из-за возможных реакций. После процедуры необходимо строго соблюдать все рекомендации мастера. В частности, не посещать сауну или баню – это может спровоцировать сильное воспаление, подчеркнула офтальмолог.Также надо внимательно выбирать профессионала, который во время процедуры не занесет инфекцию в глаза и не повредит их."Если все же начнется воспаление, не стоит принимать антибиотики или мазать глаза тетрациклиновой мазью. Лучше всего обратиться к врачу, который назначит заживляющие гели или капли", – посоветовала Абоимова.