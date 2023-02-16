Как и почему появляются родинки

Во всём виноваты гены и солнце.Родинки — это коричневые или чёрные образования, которые могут возникать на любом участке кожи и даже на слизистых оболочках, например во рту.Большинство родинок появляются в первые 20 лет жизни. К зрелому возрасту у человека может быть от 10 до 40 штук.Различают несколько видов родинок:Обычные. Небольшие образования розового или коричневого цвета с чёткими краями. Как правило, они не представляют опасности.Врождённые. Такие образования часто называют родимыми пятнами. Они присутствуют уже при рождении, встречаются где?то у одного человека из ста и увеличивают риск развития меланомы — рака кожи.Диспластические. Такие родинки больше 4 мм в диаметре и имеют неправильную форму. Как правило, у них неравномерный цвет с тёмно?коричневым центром и более светлыми краями. Диспластические родинки чаще всего передаются по наследству и также увеличивают риск развития меланомы.Почему появляются родинкиБольшинство родинок состоят из меланоцитов. Эти клетки вырабатывают меланин — пигмент, который обеспечивает цвет кожи и защищает её от воздействия ультрафиолета.Родинки появляются, когда в гене BRAF, кодирующем белок меланоцитов, происходит мутация. В результате клетки начинают бесконтрольно делиться, формируя цветное образование на коже.Выделяют две основные причины мутации:Воздействие УФ?излучения. Учёные заметили, что количество родинок зависит от того, насколько часто кожа бывает под солнцем. Возможно, это связано со способностью УФ?излучения увеличивать число меланоцитов.Генетические особенности. Исследования с участием близнецов показали, что наследуемость родинок составляет от 60 до 70%.Таким образом, если у ваших родителей много коричневых пятнышек на коже — скорее всего, они появятся и у вас. И чем больше вы бываете на солнце, тем выше вероятность этого.Могут ли родинки меняться со временемРодинки могут темнеть от воздействия солнечного света или гормональных колебаний, например в период полового созревания или во время беременности.Кроме того, со временем они могут исчезнуть вовсе. Жизненный цикл родинки составляет порядка 50 лет, так что знакомые тёмные пятнышки могут потускнеть и исчезнуть вовсе, хотя так происходит не всегда.Некоторые родинки остаются неизменными на протяжении всей жизни.Стоит ли беспокоиться насчёт родинокЧаще всего эти образования не представляют никакой опасности для здоровья. В то же время 33% всех случаев меланомы — злокачественной опухоли кожи — развиваются именно из родинок.Есть несколько признаков, при появлении которых необходимо проконсультироваться с дерматологом. Стоит насторожиться, если родинка:асимметричная;имеет рваные, размытые или неровные границы;неравномерного цвета, с тенями или разными оттенками бежевого, коричневого, чёрного, синего, белого или красного;имеет диаметр больше 4 мм;выпуклая — поднимается над уровнем кожи;увеличилась в размере, изменила цвет или форму за короткий промежуток времени;кровоточит, чешется, мокнет, шелушится, воспаляется или болит.Мужчинам стоит обратить особое внимание, если такая родинка появилась на спине, женщинам — на ногах.Дополнительным фактором риска может стать возраст. Меланома является самым распространённым видом рака у женщин 25–29 лет.Что делать, чтобы снизить риск развития меланомыФакторы риска меланомы включают светлую кожу, большое количество родинок, а также случаи рака кожи у близких родственников.Если что?то из этого про вас, соблюдайте меры предосторожности:ограничьте пребывание под открытыми солнечными лучами;каждый день используйте солнцезащитный крем;раз в месяц проверяйте кожу на наличие новых родинок или изменения в старых;если родинка беспокоит или выглядит странно — обращайтесь к дерматологу.