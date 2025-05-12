В Университете Квинс вычислили ежедневные порции этих четырех продуктов, замедляющих старение
Овощи, фрукты, бобовые, орехи, рыба и зелень — именно эти продукты можно найти в меню долгожителей из разных стран. Люди, которые прожили до ста лет, признают: они старались избегать сладостей, колбасы, чипсов и другой вредной еды, делая упор на все натуральное. Кроме того, долголетию также способствуют физическая активность, любимое дело, хобби и социальные связи.
Специалисты из Университета Квинс в Белфасте совместно с коллегами из других вузов провели крупное международное исследование, в котором приняли участие более 86 тысяч человек. Цель работы — изучить, есть ли взаимосвязь между едой, богатой флавоноидами, и показателями старения.
Эксперты наблюдали за участниками исследования минимум 24 года. Они учли анамнез мужчин и женщин, образ жизни, пищевые привычки, пол, возраст, а также другие факторы, которые бы могли повлиять на результат.
В итоге специалистам удалось выделить четыре продукта, в которых было больше всего флавоноидов — соединений, благодаря которым организм как можно дольше остается молодым и здоровым. Люди, которые налегали на них долгие годы, действительно дольше оставались в хорошей форме:
у них не было выраженной саркопении (потери мышечной массы);
они реже страдали от хронической усталости и депрессии;
у них был более низкий риск нарушения физических функций (например, они лучше видели и слышали, не страдали от хронической боли, проблем с иммунитетом и так далее).
Какая еда замедляет старение
1. Ягоды
Малина, голубика, клубника — любые виды ягод полезны, однако исследователи особо выделяют чернику. Согласно выводам, именно она содержит в себе необходимые вещества, которые продлевают молодость и защищают организм от хронических заболеваний.
В идеале человеку стоит съедать 150 г ягод каждый день (это одна средняя чашка). Летом с этим проблем нет, но вот где взять ягоды зимой? Эксперты уверены: замороженные плоды тоже подойдут. Так что добавляйте их в йогурты, каши, десерты или ешьте просто так.
2. Цитрусовые
Особенно полезны апельсины и грейпфруты. В цитрусовых также содержатся флавоноиды — антиоксиданты, защищающие организм от разрушения, и фитонциды — природные вещества, повышающие иммунитет.
Старайтесь съедать по одному плоду в день. Есть важный нюанс: ешьте апельсин вместе с мягким белым слоем, который находится под кожурой. Многие его убирают, что очень зря, ведь он делает фрукт в четыре раза полезнее.
3. Яблоки
Еще один продукт, который прекрасно сочетается с выпечкой, десертами, йогуртами. Многие едят яблоки между основными приемами пищи, когда хочется что-то пожевать или заглушить голод.
Этот фрукт действительно очень полезен для здоровья. Яблоки снижают холестерин, укрепляют кости, улучшают память, помогают снизить вес и сохранить молодость. Старайтесь съедать одно яблоко в сутки. Плод должен быть с кожурой, не очищайте ее! Чтобы получить максимум пользы, выбирайте местные сорта, они будут самыми свежими.
4. Черный чай
Многие уже не представляют свой день без чашки чая. Этот напиток популярен во всем мире.
Пользу чая и правда сложно переоценить: помогает сердцу, мозгу, метаболизму, успокаивает, уменьшает воспаление, улучшает работу ЖКТ. И это далеко не весь список.
Ученые рекомендуют выпивать 2-3 чашки черного чая ежедневно, пишет телеграмм-канал «Профессия — гастроэнтеролог».
Заваривайте напиток не более 5 минут при температуре 90 градусов — так вы получите от него максимум пользы.
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