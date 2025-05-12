В Университете Квинс вычислили ежедневные порции этих четырех продуктов, замедляющих старение

Пищевые привычки — это основа хорошего самочувствия и крепкого здоровья. Чтобы продлить себе жизнь, надо делать упор на конкретные продукты, которые можно купить в любом магазине.Овощи, фрукты, бобовые, орехи, рыба и зелень — именно эти продукты можно найти в меню долгожителей из разных стран. Люди, которые прожили до ста лет, признают: они старались избегать сладостей, колбасы, чипсов и другой вредной еды, делая упор на все натуральное. Кроме того, долголетию также способствуют физическая активность, любимое дело, хобби и социальные связи.Специалисты из Университета Квинс в Белфасте совместно с коллегами из других вузов провели крупное международное исследование, в котором приняли участие более 86 тысяч человек. Цель работы — изучить, есть ли взаимосвязь между едой, богатой флавоноидами, и показателями старения.Эксперты наблюдали за участниками исследования минимум 24 года. Они учли анамнез мужчин и женщин, образ жизни, пищевые привычки, пол, возраст, а также другие факторы, которые бы могли повлиять на результат.В итоге специалистам удалось выделить четыре продукта, в которых было больше всего флавоноидов — соединений, благодаря которым организм как можно дольше остается молодым и здоровым. Люди, которые налегали на них долгие годы, действительно дольше оставались в хорошей форме:у них не было выраженной саркопении (потери мышечной массы);они реже страдали от хронической усталости и депрессии;у них был более низкий риск нарушения физических функций (например, они лучше видели и слышали, не страдали от хронической боли, проблем с иммунитетом и так далее).Какая еда замедляет старение1. ЯгодыМалина, голубика, клубника — любые виды ягод полезны, однако исследователи особо выделяют чернику. Согласно выводам, именно она содержит в себе необходимые вещества, которые продлевают молодость и защищают организм от хронических заболеваний.В идеале человеку стоит съедать 150 г ягод каждый день (это одна средняя чашка). Летом с этим проблем нет, но вот где взять ягоды зимой? Эксперты уверены: замороженные плоды тоже подойдут. Так что добавляйте их в йогурты, каши, десерты или ешьте просто так.2. ЦитрусовыеОсобенно полезны апельсины и грейпфруты. В цитрусовых также содержатся флавоноиды — антиоксиданты, защищающие организм от разрушения, и фитонциды — природные вещества, повышающие иммунитет.Старайтесь съедать по одному плоду в день. Есть важный нюанс: ешьте апельсин вместе с мягким белым слоем, который находится под кожурой. Многие его убирают, что очень зря, ведь он делает фрукт в четыре раза полезнее.3. ЯблокиЕще один продукт, который прекрасно сочетается с выпечкой, десертами, йогуртами. Многие едят яблоки между основными приемами пищи, когда хочется что-то пожевать или заглушить голод.Этот фрукт действительно очень полезен для здоровья. Яблоки снижают холестерин, укрепляют кости, улучшают память, помогают снизить вес и сохранить молодость. Старайтесь съедать одно яблоко в сутки. Плод должен быть с кожурой, не очищайте ее! Чтобы получить максимум пользы, выбирайте местные сорта, они будут самыми свежими.4. Черный чайМногие уже не представляют свой день без чашки чая. Этот напиток популярен во всем мире.Пользу чая и правда сложно переоценить: помогает сердцу, мозгу, метаболизму, успокаивает, уменьшает воспаление, улучшает работу ЖКТ. И это далеко не весь список.Ученые рекомендуют выпивать 2-3 чашки черного чая ежедневно, пишет телеграмм-канал «Профессия — гастроэнтеролог».Заваривайте напиток не более 5 минут при температуре 90 градусов — так вы получите от него максимум пользы.

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