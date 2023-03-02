Cтоматолог рассказала, почему нельзя чистить зубы в душе
По словам Пайал Бхалла, стоматолога из Ипсвича, привычка чистить зубы в душе имеет несколько последствий. Первая — это сокращение срока службы зубной щеткой. Вторая — увеличивает шансы заразиться инфекцией путем переноса микробов из других частей тела в ротовую полость.
«Насадка для душа может содержать бактерии, и когда вы чистите зубы под насадкой для душа, вы можете подвергать свою зубную щетку воздействию этих бактерий, что увеличивает вероятность заболевания», -— объяснила специалист.
Вместо этого она рекомендовала хранить зубную щетку в сухом и чистом месте и вдали от мест потенциального загрязнения, таких как туалеты или раковины.
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